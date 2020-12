Les Foreurs mettent la main sur Nathan Légaré

Pour obtenir leur capitaine, les Foreurs cèdent à la formation de la Côte-Nord Justin Sullivan ainsi que 5 choix de repêchage.

En 205 matchs de saison régulière en carrière dans la LHJMQ, Légaré, un choix de troisième ronde des Penguins de Pittsburgh en 2019, a récolté un total de 95 buts et 106 mentions d'aide.

Selon le directeur général des Foreurs de Val-d'Or, Pascal Daoust, l’impact de l’arrivée d’un tel joueur dans sa formation se fera sentir à plusieurs égards.

Assurément, on vient d'ajouter un attaquant de puissance, un attaquant de premier plan à une équipe, à une brigade qui est déjà bien nantie. C’est aussi du talent, de la puissance, de la vitesse, de l'expérience et un statut de joueur de type professionnel. Donc c'est tout ça et c'est aussi beaucoup de leadership , exprime-t-il.

Dans un contexte où la saison n'est pas assurée de pouvoir se terminer, Pascal Daoust reconnaît que cet échange comporte un certain risque, mais affirme avoir obtenu les coudées franches de la part de l'organisation.

Il y a un risque qui est présent pour les 18 équipes de la LHJMQ, et les 60 équipes de la LCH. Quand j’ai adressé la question aux propriétaires, à savoir si on garde le cap ou si on joue de prudence, les propriétaires m’ont donné l’autorisation de poursuivre le plan qui était en place, donc c’est avec ça qu’on travaille , indique M. Daoust.

Le directeur général de la formation valdorienne affirme que des dispositions ont été prises dans l’échange, de sorte que certains paramètres pourraient changer si la fin de saison n’a pas lieu.