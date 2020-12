Les Armateurs du Saint-Laurent attendent impatiemment la stratégie maritime de Québec

Cette politique a d'abord été promise pour 2019, puis pour 2020.

La directrice générale des Armateurs du Saint-Laurent, Louise Bédard, dit comprendre que la pandémie a chamboulé les plans du gouvernement, mais elle ajoute que son industrie est impatiente de voir cette politique qui pourrait facilement contribuer à la relance économique de l'après-pandémie.

On nous promet cette stratégie-là depuis longtemps; on nous dit qu'elle va arriver, mais elle n'arrive pas , explique Mme Bédard, qui ne croit pas que la pandémie puisse justifier le retard.

Louise Bédard, directrice générale, Armateurs du Saint-Laurent Photo : Photo: Armateurs du Saint-Laurent

On a vu des dépôts de plans, on a vu le Plan vert, on a vu le plan au niveau des ressources naturelles. Tout cela fait en sorte que les gens nous disent : c'est quand notre tour? C'est à nous, on n'a eu aucun investissement, aucune annonce de ce côté-là. Pas même une lueur d'espoir , déplore-t-elle.

En réponse aux questions de Radio-Canada, le ministère des Transports ne mentionne pas de date précise quant au dévoilement de sa politique maritime, mais assure qu'une annonce sera faite prochainement .

Louise Bédard rappelle que le budget présenté juste avant le début de la crise sanitaire, en mars, prévoyait un montant de 300 millions de dollars pour la politique maritime, mais elle dit que, depuis, personne n'a vu la couleur de cet argent.

300 millions d'investissements, mais c'est comme si ça s'est annulé. Avec la pandémie, je pense qu'ils ont mis les compteurs à zéro et ils sont allés vers les priorités. Mais cela non plus, on n'en a pas entendu parler du tout. On ne sait pas si les montants sont toujours réservés. On nous avait parlé de cela, mais on n'a jamais eu de suivi au sujet de cet argent-là , indique Mme Bédard.

Elle espère que cette politique permettra la mise en place de projets pilotes pour favoriser le transport maritime de courte distance, ce que l'on appelle aussi le cabotage. Selon elle, de tels projets pilotes permettraient de dynamiser les ports de Cacouna, de Rimouski, de Matane et de Gaspé, dont le gouvernement du Québec vient de se porter acquéreur.

La porte-parole des armateurs rappelle autrement que la pénurie de main-d'œuvre demeure le grand défi auquel est confrontée l'industrie maritime.

Avec les informations de Denis Leduc et de Djavan Habel-Thurton