Postes Canada ne garantit pas que les colis arriveront avant Noël

Même après avoir livré un record de 7,3 millions de colis entre lundi et jeudi, Postes Canada est submergée par une demande sans précédent à l’approche des fêtes. Même les cadeaux postés avant la date limite pourraient arriver après Noël.

Michelle Plant a fait des pieds et des mains pour trouver une console Nintendo Switch de couleur corail pour sa fille de 15 ans. La seule option était de la commander en ligne.

La résidente de Vancouver a passé sa commande des semaines en avance. Le colis devait arriver à destination avant le 21 décembre. Il s’est toutefois retrouvé coincé dans un entrepôt ontarien pendant une semaine. Michelle Plant dit qu’il n’arrivera donc pas avant Noël.

C’est le cadeau que ma fille voulait , se désole-t-elle.

Elle dit qu’elle a de la compassion pour Postes Canada, qui doit gérer une demande monstre en ce moment, mais ajoute que c’est quand même décevant, surtout quand on commande autant d’avance et que c’est tellement en retard .

Le porte-parole de Postes Canada Jon Hamilton dit que le service est extraordinairement occupé .

[Ce n’est] pas seulement à cause de tous les gens qui magasinent en ligne, mais aussi de tous les cadeaux que les gens envoient par la poste pour leurs êtres chers à cause des restrictions sur les rassemblements et les voyages , explique-t-il.

Postes Canada a livré un nombre record de 2,3 millions de colis lundi. Entre lundi et jeudi, elle en a livré 7,3 millions de plus.

On fait tout notre possible pour faire ces livraisons en gardant tout le monde en sécurité , dit Jon Hamilton.

Il dit que le personnel demande au public d’être patient.

Postes Canada avait demandé aux gens qui voulaient faire livrer des cadeaux à temps pour Noël de les poster avant le 18 décembre. Même ceux qui ont respecté la date limite n’ont cependant pas de garantie que leur colis arrivera à temps.

Les garanties sur les délais de livraison sont suspendues depuis le mois de mars en raison de la pandémie.

Plus tôt ce mois-ci, Postes Canada a engagé 4000 employés saisonniers supplémentaires et ajouté plus de 1000 véhicules à son actif.

Michelle Plant qu’elle a expliqué la situation à sa fille et que celle-ci s’est montrée compréhensive. Elle croit néanmoins que Postes Canada aurait pu mieux se préparer pour cette saison achalandée.

D'après les informations de Jon Hernandez