La MRC Rocher-Percé au coeur des nouvelles infections à la COVID-19

Après Avignon, puis Bonaventure, ensuite Côte-de-Gaspé, le virus circule maintenant plus activement dans la MRC Rocher-Percé.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Avignon : 375 cas

Bonaventure : 372 cas

Rocher-Percé : 336 cas (+4)

Côte-de-Gaspé : 383 cas

Haute-Gaspésie : 35 cas (+1)

Îles-de-la-Madeleine : 32 cas

Néanmoins, la contamination semble se résorber.

Le taux de contamination dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rocher-Percé était de 341,4 pour 100 000 habitants. Il est aujourd’hui de 288,5. La MRC compte pour près des trois quarts des 64 cas actifs de la région, avec 49. Toutes les autres MRC de la région comptent cinq cas actifs ou moins.

Au centre de détention de Percé, la santé publique ne dénombre plus que deux détenus et cinq employés toujours positifs à la COVID-19. Au plus fort de la contamination, c’était 14 détenus et 9 employés.

Juste avant le congé scolaire allongé en raison de la pandémie, trois classes, soit environ une centaine d’élèves, ont été mises en confinement à la suite du dépistage de 21 infections à la COVID-19.

À l’échelle du Québec, c’est plus de 4000 élèves et un millier de membres du personnel qui ont entamé la période de congé scolaire en étant toujours atteints de la COVID-19.

La santé publique de la Gaspésie et des Îles ne rapporte aucun nouveau décès. Quatorze nouvelles personnes sont maintenant guéries, ce qui porte le bilan total de guérisons à 1425.

La santé publique du Bas-Saint-Laurent rapporte 11 nouvelles infections dimanche, ce qui porte le bilan à 1172 cas. Parmi les personnes contaminées, cinq proviennent des MRC de l’est du territoire soit deux résidents de la Matanie, deux de la Matapédia et une personne de la MRC de la Mitis.

Pour une deuxième journée consécutive, le Québec dépasse les 2000 nouveaux cas de COVID-19, avec

2146 nouveaux cas. La province ajoute 21 décès de plus au bilan de la province, qui s’élève maintenant à 7736 morts.

Québec compte cinq hospitalisations de plus pour un total de 1010. Le nombre de personnes aux soins intensifs est de 146, en hausse de 4.