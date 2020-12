Le chef de Shamattawa frustré du départ de l'équipe d'intervention dans sa communauté

Le chef Eric Redhead a déclaré que cette équipe, composée d’un petit groupe d'infirmières et de médecins envoyés par l'équipe de coordination de la réponse à la pandémie COVID-19 des Premières Nations du Manitoba, aidait la communauté à tester plus de 70 personnes par jour pour savoir s’ils sont porteurs du virus.

M. Redhead explique que le dépistage est un élément important de la planification de la communauté en cas de pandémie, et il est frustré que les dirigeants de la Première Nation ne soient plus en mesure de le faire pour connaître l'étendue de la maladie.

Samedi, on comptait 370 cas connus parmi les 1300 habitants de la communauté. M. Redhead s'inquiète du fait que ce chiffre est en fait beaucoup plus élevé et que davantage de cas asymptomatiques ne seront pas détectés après que les derniers membres de l'équipe d'intervention rapide aient quitté la communauté par avion samedi.

Le dépistage n'est qu'un outil parmi d'autres dans la lutte contre la COVID-19. Mais sans cet outil, nous ne sommes pas en mesure de déterminer d'autres choses , dit-il.

Selon M. Redhead, ce départ intervient environ une semaine après que les Forces armées canadiennes aient déployé une soixantaine de soldats pour aider la communauté isolée à faire face à la pandémie. Ils aident à mettre en place une infrastructure pour isoler et faire des contrôles de bien-être, et resteront pendant les vacances, mais ils ne font aucun test .

Vous obtenez une ressource et vous en perdez une autre! Nous ne sommes pas vraiment en mesure de faire un pas en avant , a-t-il déclaré.

Une équipe de retour le 28 décembre

Le grand chef de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Arlen Dumas, dont l'organisation fait partie de l’équipe de coordination de réponse à la pandémie, a déclaré que cette n'est destinée à aider que dans les premières phases d'une pandémie.

Nous sommes en fait restés bien au-delà de notre calendrier officiel , explique Arlen Dumas. Ce n'est pas un retrait complet de la communauté. Nous allons quand même aider les dirigeants à jouer leur rôle de surveillance et à défendre leurs intérêts .

M. Dumas a indiqué que les infirmières de Shamattawa ont également été formées pour effectuer les tests de dépistage, mais M. Redhead a déclaré qu'elles manquaient de personnel et qu'elles en avaient déjà assez dans leur assiette.

Cela les éloigne des soins primaires, et les gens qui sont malades d'autres choses ne peuvent pas recevoir la même qualité de soins qu'auparavant , a-t-il dit.

Alors que la COVID-19 continue de se répandre dans les communautés des Premières Nations de la province, vendredi, le médecin hygiéniste en chef adjoint du Manitoba, le Dr Jazz Atwal, a déclaré que 54 des 63 Premières Nations du Manitoba avaient maintenant des cas de COVID-19.

Six communautés en font les frais, avec un total de 827 cas actifs , a mentionné le Dr Atwal.

M. Dumas a indiqué que l'équipe de réponse rapide retournera à Shamattawa le 28 décembre, date à laquelle les militaires doivent partir.

M. Redhead se dit heureux de l'apprendre, mais s'inquiète de ce qui va se passer entre-temps, car de plus en plus de personnes de la communauté présentent des symptômes de la maladie.

Nous constatons une augmentation des fièvres, de la toux et des problèmes respiratoires, et nous n'avons pas de médecin dans la communauté en ce moment. Le poste de soins est en sous-effectif.

Avec les informations d’Erin Brohman