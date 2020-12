Au terme de la première semaine de l’opération vaccination, 3070 citoyens de la région de Québec ont reçu une première dose du vaccin développé par Pfizer-BioNTech. La demande est forte et le nombre de doses, restreint, au point où il y a déjà une liste d’attente au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Les patients vaccinés, composés par des travailleurs de la santé et par des résidents vulnérables de CHSLD, se portent à merveille pour la très grande majorité.

Une infime partie d’entre eux éprouve des symptômes typiques post-vaccination : on parle de courbatures, de douleurs musculaires , énumère Vincent Lamontagne, directeur adjoint aux communications pour le CIUSSS. Ça reste très marginal.

Le rythme de la campagne va comme prévu : en moyenne, 500 personnes ont reçu le vaccin chaque jour depuis mardi.

Un deuxième centre de vaccination doit ouvrir cette semaine. En plus du CHSLD Sainte-Antoine, l’Institut de santé mentale de Québec prodiguera lui aussi le vaccin développé par Pfizer-BioNTech.

La première au Canada Gisèle Lévesque, une résidente du CHSLD Saint-Antoine, est devenue, à 89 ans, la première Canadienne à recevoir un vaccin contre la COVID, lundi dernier.

Elle se porte très bien aujourd'hui, assure le CIUSSS.

Le CIUSSS attend des doses supplémentaires au cours des prochains jours, précise Vincent Lamontagne, pour poursuivre l’opération.

Le nombre de doses attendues, comme celui du nombre de doses restantes, demeure inconnu. Le CIUSSS assure toutefois qu’aucune interruption de la vaccination n’est prévue.

Du personnel de CHSLD publics et privés situés à Portneuf et dans Charlevoix ont aussi reçu la première injection du vaccin. Une deuxième dose doit être inoculée trois semaines après la première pour procurer l’immunité de 95 % promise par Pfizer et BioNTech.

Toute l’opération logistique nécessaire à la campagne de vaccination, soit le transport et la conservation des doses à -70 degrés Celsius, s’est déroulée sans anicroche, précise le CIUSSS.