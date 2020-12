Le Saguenay-Lac-Saint-Jean s’arrache la tourtine de Baron BBQ

Le commerce ouvre à midi et déjà à 10 h dimanche matin, une file commençait à se former. Les clients des quatre coins de la région voulaient se procurer ce mélange de tourtière du Lac-Saint- Jean et de poutine.

Hier on était 170ème et ils ont bloqué juste devant nous autres car ils en avaient plus. Donc nous on est revenu tôt pour avoir personne devant nous autres , raconte un client rencontré sur place dimanche matin.

Face à l’engouement de la population, les copropriétaires du restaurant ambroisien ont dû limiter une tourtine par client.

Des dizaines de gourmands veulent goûter le tourtine de Saint-Ambroise. Photo : Marie-Michèle Bourassa

Mais à 13h30 dimanche, les tourtines s’étaient toutes envolées.

À lire aussi : Une tourtière au fromage en grains : voici la tourtine

Selon des informations de Marie-Michèle Bourassa.