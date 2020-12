COVID-19 : des voyageurs redirigés vers des laboratoires de dépistage privés

La santé publique en Estrie indique que certaines personnes ont commencé à se présenter dans les centres de dépistages avec et sans rendez-vous pour ce motif, puisque de plus en plus de pays demandent un résultat de test négatif afin de franchir leur frontière.

Selon la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Marie-France Thibeault, comme les voyages à l'étranger ne sont pas recommandés par Ottawa, le réseau de la santé a décidé de ne pas couvrir ce type de test.

Actuellement, les priorités de dépistage sont vraiment pour les personnes qui ont été identifiées par la santé publique comme des contacts modérés ou élevés d'un cas positif ou les gens qui présentent des symptômes. Marie-France Thibeault, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Centres de dépistage occupés

Avec 115 nouveaux cas déclarés de COVID-19, dimanche, les centres de dépistage de l'Estrie et les laboratoires demeurent bien occupés.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) de l’Estrie a d'ailleurs tiré la sonnette d’alarme au début décembre concernant la situation des laboratoires de dépistage de la COVID-19 en Estrie. Alors que la tâche de travail des employés ne cesse d’augmenter, l'épuisement se fait sentir dans les laboratoires.

Du délestage a également été commandé par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS pour effectuer le dépistage de la COVID-19 et aussi pour soigner les malades qui sont de plus en plus nombreux dans les hôpitaux.

Ce sont 47 personnes infectées par la COVID-19 qui sont hospitalisées dans la région et deux se trouvent aux soins intensifs.

Par ailleurs, le ministre de la Santé a indiqué vendredi que le CHUS est parmi les 10 établissements jugés « très critiques » en raison de l'importante hausse de cas de COVID-19.