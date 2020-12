Les hôpitaux du Grand Toronto demandent des mesures sanitaires plus restrictives

Les hôpitaux du Grand Toronto demandent des restrictions sanitaires plus sévères afin de protéger les travailleurs de la santé.

La direction des hôpitaux du Grand Toronto a publié une lettre conjointe exhortant le gouvernement à imposer un confinement total de la région.

Depuis de nombreux mois maintenant, les travailleurs de la santé de première ligne consacrent une énergie et des compétences énormes à la prise en charge de leurs patients, à l'épicentre même de la pandémie. Ils sont stressés et surchargés de travail. Ce niveau de stress n'est tout simplement pas tenable pendant longtemps. Nous constatons qu'un nombre croissant de membres du personnel tombent malades et ne sont pas en mesure de travailler, qu'il s'agisse de COVID-19 ou d'autres maladies , peut-on lire dans la lettre.

Celle-ci est signée, conjointement, par la direction de 24 hôpitaux situés à Toronto ainsi que dans ses banlieues, c'est-à-dire les régions de Durham, Halton, Peel et York.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario a d'ailleurs fait une demande similaire jeudi. Suite à cette demande, le premier ministre ontarien Doug Ford a convoqué une réunion d'urgence, vendredi, avec ces gestionnaires d'hôpitaux.

Les régions de Toronto, Peel et York sont déjà en zone grise , la zone la plus restrictive selon le code de couleurs adopté par la province.

Selon le dernier bilan de la santé publique, il y a 875 hospitalisations liées à la COVID-19 en Ontario, y compris 261 patients aux soins intensifs. Dimanche, 2316 nouveaux cas de COVID-19 se sont déclarés en Ontario.

Au pic de la première vague, il y avait eu 1043 hospitalisations et 264 patients aux soins intensifs, ce qui avait mené au report et à l'annulation de milliers d'opérations chirurgicales et d'interventions pour les autres patients.