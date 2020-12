Avertissements de tempête hivernale dans le sud de la province

Environnement Canada a lancé des avertissements de tempête hivernale et des bulletins météorologiques spéciaux pour plusieurs secteurs du sud de la Colombie-Britannique.

Des chutes de neige sont attendues à compter de lundi matin le long de l’autoroute Coquihalla, entre Hope et Meritt et sur l’Autoroute 3 entre Hope et Princeton.

Les précipitations pourraient laisser de 25 à 35 centimètres de neige, par endroits, d’ici lundi soir.

L’avertissement touche également la route de raccordement de l’Okanagan, de Meritt à Kelowna, ainsi que les environs de la vallée Elk et du lac Kootenay. La région frontalière doit également s’attendre à recevoir des précipitations.

Un bulletin météorologique spécial a également été lancé pour la vallée du Fraser, le Lower Mainland et une partie de l’île de Vancouver.

Des précipitations allant de la neige fondante à de la forte neige mouillée pourraient s’abattre sur ces régions lundi. Les autorités recommandent aux conducteurs d’éviter de s’aventurer sur les routes potentiellement glissantes jusqu’à ce que les conditions s’améliorent.