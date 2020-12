Terre-Neuve-et-Labrador signale deux nouveaux cas de COVID-19

Le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador annonce dimanche la découverte de deux nouveaux cas de COVID-19 dans la province. Le gouvernement provincial demande aussi que les passagers de plusieurs vols récents vers Saint-Jean et Gander passent un test de dépistage.

Les deux personnes qui viennent d'être déclarées positives à la maladie pulmonaire causée par le coronavirus sont des résidents de Terre-Neuve, l'un dans l'est de l'île et l'autre dans la région centrale, qui doivent en sortir pour le travail. L'un revenait de l'Alberta et l'autre, des États-Unis.

Samedi, le ministère avait partagé la découverte de huit nouveaux cas d’infection, le total le plus élevé de nouveaux cas en une seule journée depuis le début avril. Trois de ces cas faisaient alors l’objet d’une enquête, qui est terminée.

La santé publique a déterminé qu'ils étaient tous en lien avec des séjours hors de la province : un est consécutif à un voyage hors du Canada, et les autres à des séjours en Alberta et en Saskatchewan pour le travail.

Il y avait dimanche 31 cas de COVID-19 connus des responsables de santé publique à Terre-Neuve-et-Labrador, et une des personnes atteintes était hospitalisée.

Avis d’exposition au virus sur plusieurs vols

Le ministère de la Santé et des Services communautaires de Terre-Neuve-et-Labrador a émis en fin de semaine plusieurs avis d'exposition au coronavirus sur des vols en direction de Saint-Jean et de Gander.

Le gouvernement demande à tous les passagers de ces vols de communiquer avec le 811 pour planifier rapidement un test de dépistage de la COVID-19.

- Les vols 8862 d'Air Canada partis d'Halifax et arrivés à Gander les 7, 11 et 15 décembre;

- Les vols 690 d'Air Canada partis de Toronto et arrivés à Saint-Jean les 11, 15 et 17 décembre.

Le gouvernement provincial demande aussi à certains résidents de Terre-Neuve-et-Labrador qui travaillent dans l’industrie pétrolière et gazière en Alberta de téléphoner au 811 et prendre rendez-vous pour un test de dépistage, puisque des éclosions de COVID-19 viennent de survenir sur leurs lieux de travail.

L’avertissement concerne les travailleurs navetteurs de Chevron Canada dans la formation gazière de Duvernay et les travailleurs de Suncor, au gisement de sables bitumineux Fort Hills.

C’est l’Agence de santé publique du Canada qui a informé le ministère de la Santé de Terre-Neuve-et-Labrador de ces deux éclosions en Alberta, car des travailleurs terre-neuviens et labradoriens y sont employés.