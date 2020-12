Quatre nouveaux cas de COVID-19 dans Manicouagan

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région lance d'ailleurs un appel au dépistage visant les clients qui ont fréquenté Le Riviera – pub & grill de Chute-aux-Outardes et La Boulathèque de Baie-Comeau le 12 décembre dernier.

Propagation au Château Baie-Comeau

L'éclosion au Château Baie-Comeau touche maintenant sept personnes. Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , il s'agit de cinq employés et de deux résidents de l'établissement.

Malgré les quatre nouveaux cas dans Manicouagan, le bilan total de la région n’augmente que de trois cas puisque le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux a retiré un des cas attribués à la Basse-Côte-Nord.

Jusqu’ici, c’est donc 263 Nord-Côtiers qui ont reçu un diagnostic positif de COVID-19.

Un cas de la Basse-Côte-Nord aurait été attribué à une autre région. Des vérifications sont en cours , indique l'organisation.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 4 (-1) *

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 10

Manicouagan : 73 (+4)

Minganie : 13

Sept-Rivières : 157 * Validation en cours concernant l'adresse de la personne. Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Au total, 225 cas sont considérés comme guéris, quatre de plus que samedi. Il y a 35 cas considérés comme actifs dans la région.

Le CISSS comptabilise trois décès depuis le début de la pandémie.

Un personne de la Côte-Nord est toujours hospitalisée en raison de la maladie.

Dans la province, on compte dimanche 2146 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès de plus.