Un circuit touristique électrique pour l'Abitibi-Témiscamingue en 2021

En avril prochain, il lancera une série de capsules vidéo d'abord pour faire la promotion du circuit électrique régional.

Ensuite, une autre capsule vidéo pour vanter un attrait touristique dans chacune des cinq MRC destiné aux touristes qui viennent de l'extérieur.

Avec un employé du CREAT, on a visité certains attraits touristiques lors du tournage et on avait un véhicule électrique, donc on s'arrêtait aux bornes du projet et a d'autres bornes en région, on faisait la promotion de l'Abitibi et du Témiscamingue , explique Frédéric Charron du CREATConseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue .

Il va y avoir une autre capsule vidéo qui va traiter de certaines réalités régionales en lien avec les véhicules électriques, c'est un membre de l'Association des véhicules électriques du Québec qui va donner une entrevue et expliquer certains [voyages] qu'il a faits aux États-Unis en véhicules électriques , ajoute le chargé de projet au CREATConseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue .

L'organisme compte installer 16 bornes de recharges électriques à travers la région, dont 14 de niveau 2.

Il y aura aussi 2 bornes rapides de 25 kW dont le lieu d'installation sera déterminé plus tard.

Actuellement, 10 bornes de niveau 2 sont déjà installées, à Rouyn-Noranda, Preissac, La Corne, Barraute, Sainte-Germaine-Boulé, Palmarolle, Macamic, Lorrainville, Malartic et Senneterre.

Les autres seront accessibles en 2021.