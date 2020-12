Pas d’élection en novembre prochain pour le maire de Saint-Ulric

Au cours des dernières années, le maire a pu faire avancer des projets comme l’eau potable ou l’entretien et l’asphaltage des routes rurales.

Même s’il est fier de ce qu'il a accompli dans son seul et unique mandat, Pierre Lagacé juge que les contraintes liées à la tâche sont parfois trop lourdes. Je suis un gars qui est trop proactif. Je me détruis avec ça et je nuis à ma santé parce que je veux que ça avance.

Karine Aubertin du Comité de développement local de la Rivière-Blanche et Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric, lors d'une entrevue à Radio-Canada (archives) Photo : Mathieu Berger

Le maire se décrit comme un homme de projets. Je n’étais pas ici pour les honneurs. J’étais ici pour faire avancer la municipalité, et le conseil et moi, on a pas mal réussi notre idée.

Ça grouille à Saint-Ulric, je peux dire qu’il s’est vendu des demeures à Saint-Ulric, quasiment 35 maisons, et on a encore des demandes. Pierre Lagacé, maire de Saint-Ulric

Réalisations

Pierre Lagacé se réjouit d’avoir enfin pu réparer la route entre Saint-Ulric et Saint-Léandre. La pandémie a permis de hausser le financement des travaux de 75 à 90 %.

Un seul soumissionnaire a par contre répondu à l’appel d’offres pour ces travaux qui devaient être réalisés avant le 31 décembre. Le chantier a pu se réaliser de justesse à l’automne.

Un des regrets du maire est de ne pas avoir réussi à obtenir le financement pour une salle communautaire plus spacieuse.

La salle du village la plus grande ne peut pas accueillir plus de 70 personnes pour un village de 1600 habitants. Plusieurs organismes du village sont aussi mal logés. Ça fait trois fois qu’on fait une demande à Infrastructures Québec , commente le maire. Le projet est toujours sur la table.

Les avancées

Un des principaux dossiers dont a dû s’occuper le maire est celui de l’eau potable. Les citoyens de Saint-Ulric ont été avisés, il y a maintenant près de cinq ans, de traiter leur eau ou d'acheter de l’eau embouteillée en raison de la présence de fortes concentrations de trihalométanes (THM).

C’était un problème déjà connu des autorités, commente le maire Lagacé qui rappelle que les élus avaient déjà planché sur un projet d’assainissement de l’eau potable en 2001. Après avoir finalement trouvé une source, le conseil a lancé en 2017 un projet de puits souterrain.

La galerie de captation d’eau a été installée en décembre dernier. Le projet a ensuite été ralenti par la COVID-19, indique le maire.

Il reste encore à obtenir le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement avant que la Municipalité puisse lancer l'appel d’offres pour l’installation des conduites.

Le maire espère que les résidents pourront à nouveau boire de l’eau du robinet à la fin de 2021 ou au début de 2022.

Le projet de résidence pour aînés en légère perte d’autonomie l’Entre Gens de Saint-Ulric Photo : Courtoisie : le comité l’Entre Gens

Pierre Lagacé a aussi piloté, comme président du comité de fondation, la construction d’une résidence de 22 logements pour personnes âgées.

Le chantier qui se poursuivra cet hiver devrait être terminé d’ici la fin de l’été prochain. M. Lagacé entend demeurer actif dans ce dossier.