Aucune cohue dans les centres commerciaux de Québec avant les Fêtes

En cette période de Noël marquée par la pandémie, le magasinage des Fêtes est peut-être la seule « tradition » qui tienne encore cette année. Cette dernière fin de semaine avant le 25 voit un achalandage plus discret qu’à l’habitude, mais la clientèle montre un respect exemplaire des consignes.

Aux Galeries de la Capitale, le nombre de clients, moins important, est sans doute attribuable à l’influence de la pandémie, mais aussi la poursuite d’une tendance observée depuis quelques années, selon Lise-Andrée Roy, directrice du marketing pour le centre commercial.

Les habitudes de consommation changent , explique-t-elle. Plusieurs se tournent vers le commerce en ligne.

D’autres rendez-vous commerciaux ont aussi fait leur apparition et les clients font de plus en plus tôt leurs achats des Fêtes.

Nous avons eu du monde en fin de semaine, mais pas autant, je vous dirais, que lors du Vendredi fou , ajoute Lise-Andrée Roy.

Malgré tout, le centre commercial a dû fermer momentanément ses portes, samedi, pour respecter la limite de clients autorisée par la santé publique.

Tout s’est fait très rapidement et la fermeture a exigé qu’une cinquantaine de personnes patientent un peu. Tous ont très bien collaboré et nous tenons à les remercier , souligne Mme Roy.

Un baume pour les commerçants

À Laurier Québec aussi, les détaillants ont connu de meilleures années.

Donald Larose, directeur chez Ivanhoé Cambridge pour la région du Québec, indique que plus de 80 000 clients pouvaient déambuler dans les couloirs du centre commercial du boulevard Laurier au cours du dernier samedi avant Noël.

Cette année, en raison du contexte et des restrictions, il n’y a même pas eu la moitié de ça , explique M. Larose.

La plus grande affluence de l’année a aussi eu lieu dans la foulée du Vendredi fou.

Malgré tout, le moral est bon parmi les détaillants.

Ils font preuve d’une résilience exemplaire , souligne Donald Larose.

Aux Galeries de la Capitale aussi, le magasinage des Fêtes met un baume sur une année particulièrement difficile pour les commerçants.

Les gens sont moins nombreux, ils restent moins longtemps dans le centre commercial, mais ils consomment. Ils ont déjà en tête ce qu’ils veulent acheter et ils repartent presque toujours avec des sacs. Lise-Andrée Roy, directrice du marketing aux Galeries de la Capitale

Les centres commerciaux devront fermer leurs portes dès Noël et ce, jusqu’au 11 janvier. Certains détaillants vivront les soldes d’après-Noël de façon unique le 26 : seuls dans un centre commercial vide, au poste pour traiter… les commandes en ligne.