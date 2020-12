Immobilier et COVID-19: une année atypique dans le Grand Toronto

Le prix moyen d'une propriété dans la région torontoise a augmenté, alors que les loyers ont baissé de manière significative.

Coup d'oeil des tendence immobilières de la dernière année, sur fond de COVID-19.

Des condos à la banlieue

Les ventes de maisons ont augmenté en moyenne de 24,3% le mois dernier comparativement à novembre 2019, selon la chambre immobilière du Grand Toronto. En revanche, l'augmentation des prix a été presque nulle dans le marché des condominiums à Toronto, où l'offre d'unités à vendre était plus grande, selon la chambre immobilière.

Les Torontois à la recherche d'une maison sont prêts à s'éloigner de plus en plus de leur lieu de travail en raison du télétravail. Plusieurs ont besoin de plus d'espace et quittent leurs petits condos.

Au cours de six derniers mois, Brandi Ricci et son époux ont visité 65 maisons unifamiliales et fait neuf offres dans le Grand Toronto avant d'acheter une maison à Hamilton. La première maison sur laquelle nous avons fait une offre, nous avons été surenchéris de 200 000 $ , explique la jeune femme. Comme bien des gens, nous travaillons désormais à domicile et voulons un plus grand terrain et une maison plus grande.

Certaines régions auparavant moins populaires et considérées jusqu'à récemment comme abordables ont suscité beaucoup d'intérêt selon l'agent immobilier John Pasalis. Les prix des maisons dans la région de Durham ont augmenté de 23,9% entre novembre 2019 et novembre 2020. Une maison unifamiliale coûte maintenant environ 150 000 $ de plus que l'an dernier.

Durham était en quelque sorte la dernière région du Grand Toronto où c'était encore un peu abordable. C'est cher à York et à Mississauga. Les gens se sont donc précipités vers Durham , explique-t-il.

Les rénovations en hausse

Ceux qui ne veulent pas déménager ou qui n'ont pas les moyens de le faire envisagent d'autres options comme des rénovations ou l'ajout d'une extension à leur maison selon la Société d'évaluation foncière des municipalités (SÉFM), un organisme qui évalue et classe la valeur de toutes les propriétés en Ontario. Les gens passent plus de temps à la maison. Nous avons constaté une augmentation de 28% du nombre de permis de rénovation cette année , explique Nicole McNeill, présidente et directrice générale de la SÉFMSociété d'évaluation foncière des municipalités .

Un homme rénove le toit d'une maison. Photo : getty images/istockphoto / brizmaker

La construction de gratte-ciel continue toutefois de croître. En 2020, l'Ontario a vu plus de 36 000 nouvelles unités résidentielles et 16 000 unités résidentielles en copropriété , selon Mme McNeill.

Loyers en baisse

Pendant ce temps, l’offre est maintenant supérieure à la demande dans le marché locatif de Toronto.

Selon la chambre immobilière du Grand Toronto, le nombre d’appartements en copropriété à louer avait plus que doublé au 3e trimestre cette année comparativement à l’an dernier. Parallèlement, le loyer moyen pour un appartement d’une chambre avait baissé d’environ 11,1 %, de 2262 $ à 2012 $.

Mais selon des experts, cette tendance ne signifie pas pour autant que Toronto devient plus abordable.

Une fois que le vaccin COVID-19 est déployé et que de plus en plus de personnes retournent au bureau, ceux-ci estiment que le marché des copropriétés va rebondir.