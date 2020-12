Des surprises pour des familles de Saguenay à l'approche des Fêtes

Cette activité se voulait une distribution de 25 boîtes renfermant des repas, des bricolages et des cadeaux pour les petits et les grands.

Ce sont des familles dans le besoin ou isolées qui les ont reçues. Elles seront ainsi prêtes en prévision du réveillon.

Les boîtes ont été livrées chez elles par l'équipe d'intervention du Café-Jeunesse de Chicoutimi.

Selon la coordonnatrice de l'organisme, Marie-Michèle Rancourt, cette initiative a vu le jour en raison de la pandémie.

Pour souligner Noël auprès des familles qu'on rencontre tout au long de l'année, normalement, on organise un rassemblement. Avec la situation actuelle, c'était impossible de tenir une grande fête. On a donc préparé des boîtes avec des cadeaux pour les enfants et pour les parents. Ils ont aussi reçu un repas pour le souper et du matériel de bricolage pour qu'ils puissent se faire une belle soirée en famille , explique-t-elle.