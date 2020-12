Le nouveau variant de la COVID-19 décelé chez un patient en Italie

Un premier cas de contamination par la nouvelle souche de coronavirus, soupçonnée d'être plus contagieuse et identifiée d'abord au Royaume-Uni, a été détecté en Italie. Plus tôt dans la journée, le pays a suspendu tous ses vols en provenance du Royaume-Uni, à l’instar de l'Irlande, la Bulgarie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et la Belgique.

Le patient contaminé par cette nouvelle souche a été identifié à l'hôpital militaire Celio de Rome. Il était rentré depuis peu du Royaume-Uni par avion. Ses proches et lui sont en isolement, selon l’hôpital.

Le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza, demande à toute personne se trouvant déjà en Italie en provenance de ce territoire d'effectuer un test de dépistage.

Tous les vols en provenance de Londres ont été suspendus en Italie, notamment à l'aéroport de Fiumicino, près de Rome. Photo : Reuters / REMO CASILLI

L'Autriche songe à suivre les pays européens qui ont déjà suspendu les vols en provenance du Royaume-Uni, après que le premier ministre britannique a déclaré samedi que le nouveau variant du coronavirus SRAS-CoV-2 est hors de contrôle . L'Espagne demande pour sa part une réponse « coordonnée » de l'Union européenne.

Reconfinement à Londres

Les autorités britanniques ont annoncé samedi dans la soirée un reconfinement de Londres, du sud-est de l'Angleterre et d'une partie de l'est du pays. Cette mesure contraint plus de 16 millions d'habitants à rester chez eux et à renoncer aux retrouvailles de Noël.

Nous devions reprendre le contrôle, et la seule manière de le faire est de restreindre les contacts sociaux. […] Ce sera très difficile de la garder sous contrôle jusqu'à ce qu'un vaccin soit déployé. Matt Hancock, ministre britannique de la Santé

Le reconfinement interdit l’ouverture des commerces non essentiels et tous les déplacements en dehors de ces zones, placées au niveau d'alerte 4, le plus élevé décrété au pays.

Une mutation plus contagieuse

Le premier ministre Boris Johnson a indiqué que le Royaume-Uni avait informé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de la propagation plus rapide du nouveau variant, jusqu'à 70 % , a-t-il précisé.

De précédentes mutations du SRAS-CoV-2 ont déjà été observées et signalées dans le monde, notamment en Australie et aux États-Unis l'été dernier et au Brésil au printemps.

Les observations des experts sur ce variant apparu mi-septembre à Londres ou dans le Kent n’ont rien de rassurant. Le conseiller scientifique du gouvernement, Patrick Vallance, a déclaré samedi que ce nouveau variant, en plus de se propager rapidement, devenait aussi la forme dominante , ayant entraîné une très forte hausse des hospitalisations en décembre.

Samedi, le premier ministre Johnson expliquait que rien n'indiquait que ce nouveau variant de virus était plus mortel, qu’il causait une forme plus grave de la maladie, ou qu'il réduisait l'efficacité des vaccins.

De nouveaux variants surveillés de près

Cette mutation du coronavirus a poussé l'OMS à demander à ses membres européens de renforcer leurs procédures de contrôle et de prévention de la COVID-19.

Au niveau mondial, l'OMS recommande à tous les pays d'accroître leurs capacités de séquençage du virus SRAS-CoV-2 quand c'est possible et de partager les données au niveau international, notamment si les mêmes mutations problématiques sont identifiées .

Selon l'OMS, outre des signes préliminaires que le variant pourrait être plus contagieux , le variant pourrait aussi affecter l'efficacité de certaines méthodes de diagnostic , là aussi selon des informations préliminaires . L’organisation affirme qu’il n'y a en revanche aucune preuve d'un changement de la gravité de la maladie , même si ce point fait aussi l'objet de recherches.

Hors du territoire britannique, neuf cas causés par ce nouveau variant ont été rapportés au Danemark, ainsi qu’un aux Pays-Bas et un en Australie, note l’OMS.

Par ailleurs, plusieurs autres pays ont signalé à l'OMS d'autres variants qui portent certains des changements génétiques du variant britannique.

L'Afrique du Sud, qui a également signalé un variant problématique vendredi, considère que cette mutation est à l'origine d'un plus grand nombre de contagions et note une évolution du paysage épidémiologique, notamment avec davantage de patients plus jeunes, sans comorbidités, qui développent des formes graves de la maladie.