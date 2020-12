Hausse des consultations en procréation assistée durant la pandémie

Depuis mars, les couples infertiles ont été nombreux à demander des consultations auprès de spécialistes en procréation assistée. Certains centres et cliniques du Québec ont enregistré une hausse de plus de 20 % de leurs activités, ce qui montre que la COVID-19 n'est pas un frein au désir de fonder une famille.

Au CHU Sainte-Justine, l'un des deux seuls établissements du réseau public à offrir ces services, c'est la folie . Les rendez-vous en procréation assistée sont plus nombreux et les fécondations in vitro (FIV) aussi, informe Pascal Desrosiers, chef de l’unité de soins au centre de procréation assistée de l'établissement. Les consultations ont augmenté d'environ 20 % cette année.

Parmi les gens qui sont déjà dans des démarches de fertilité auprès des cliniques, certains sont des gens qui ont un historique d’échec, la pandémie n’a pas d’effet sur leur désir de fonder une famille , souligne le chef embryologiste.

Le CHU Sainte-Justine, situé à Montréal, enregistre une hausse d'environ 20 % des consultations en procréation assistée. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

La même tendance a été observée au Centre universitaire de santé McGill (CUSM), l'autre hôpital du Québec à posséder un service de FIV. La direction enregistre une hausse de 30 %.

S'il est difficile d'expliquer cet engouement, le projet de loi sur la procréation assistée du gouvernement Legault pourrait y être pour quelque chose. Québec prévoit le retour de la couverture publique pour un cycle de FIV, un traitement qui coûte environ 8000 $.

Dans la province, cinq cliniques privées offrent ces techniques. La clinique Ovo, située à Montréal, constate une augmentation des consultations d’environ 30 %.

Les cliniques Procréa de Québec et de Montréal n'ont pas de chiffres précis, mais confirment elles aussi une montée de leurs activités. Elles ont même déjà une liste d'attente pour le programme provincial, qui n'est même pas encore sur pied.

Les patientes qui attendent la gratuité peuvent se mettre sur la liste, et dès que la gratuité commence, nous allons les appeler pour une consultation médicale , explique le médecin Tiao Virirak Kattygnarath de Procréa.

La pandémie ne semble pas avoir freiné le désir de fonder une famille chez les couples ayant des problèmes de fertilité. Photo : iStock

Arrêt des activités

En raison des mesures sanitaires, les cliniques ont dû cesser leurs activités pendant un certain temps avant de basculer en télémédecine pour les consultations qui le permettent.

C’est sûr que c’est venu un petit peu brouiller les cartes, le fait qu’on ait arrêté nos activités , admet Pascal Desrosiers, du CHU Sainte-Justine, qui précise que son établissement a fermé ses portes de mars à juin.

La fécondation in vitro permet de répliquer en laboratoire ce qui se passe normalement dans les trompes de Fallope. Photo : iStock

Sachant qu’il n’y a eu aucune FIV entre mars et juin, le centre avait du rattrapage à faire, ce qui représente une hausse de 50 % par rapport à la même période l’an dernier. On a continué ce qu’on pouvait faire à distance, on a cessé d’entreprendre des traitements chez les patients, par contre les consultations et les suivis ont continué, ce qui fait que les gens étaient prêts a la réouverture en juin , ajoute-t-il.

Ce n’est pas la pandémie qui arrête les gens dans leur désir de fonder une famille. Pascal Desrosiers, chef de l’unité de soins au centre de procréation assistée du CHU Sainte-Justine

La pandémie a donc permis de réduire les déplacements pour les consultations qui excluaient des traitements, un bon côté à la pandémie, selon le directeur médical de la clinique Ovo.

On a fait une progression de géant vers la télémédecine et ces consultations Zoom ont eu beaucoup, beaucoup de popularité. Elles ont augmenté notre efficacité, notre capacité de répondre à la demande , souligne François Bissonnette, directeur médical.

L’accès à ces soins est difficile pour ceux qui habitent en région puisqu'une seule clinique n'est pas située dans la grande région de Montréal.

Environ 35 % de la clientèle vient des régions et c’est sûr que la consultation par télémédecine est encore plus appréciée , ajoute-t-il.

Un côté positif de la COVID-19, c’est de s’adapter à une nouvelle façon de faire la médecine, qui est beaucoup plus efficace et qui répond mieux à la demande. François Bissonnette, directeur médical de la clinique Ovo

Seules les consultations qui ne pouvaient avoir lieu à distance avaient lieu en personne. Photo : iStock

Comment l’expliquer?

Vu l'incertitude économique que laisse planer la crise sanitaire, certains couples ont pu mettre le projet parental sur pause. Mais pour ceux qui ont de la difficulté à concevoir un enfant, les démarches ont suivi leur cours.

Est-ce que la COVID, en obligeant les gens à être plus à la maison, en rapprochant les gens, a donné une importance supplémentaire aux valeurs familiales? Est-ce que les gens sont plus motivés pour réaliser leur projet parental plus rapidement? , questionne M. Bissonnette de la clinique Ovo.

Malgré l'incertitude économique provoquée par la pandémie, les couples persistent dans leur désir de fonder une famille. Photo : iStock

Pour certains, la COVID-19 a en effet accentué le désir de fonder une famille. La pandémie a vraiment rapproché et solidifié notre couple davantage, et a impulsé notre projet familial à vitesse Grand V. C'est comme si tout prenait un autre sens tout d'un coup et les priorités devaient être révisées , fait savoir Carl-Olivier Perras-Beaulieu.

Ces démarches s'échelonnent souvent sur plusieurs années. Véronique Lévesque consulte depuis maintenant huit ans pour obtenir la procréation assistée. Pandémie ou non, ici ça fait 12 ans que je rêve de porter le surnom de maman, [...] pour nous c'est inconcevable d'arrêter, même si nous sommes en pandémie , affirme-t-elle.

Dans certains cas, c'est une question de circonstances. Mon copain et moi avons commencé nos démarches en procréation assistée en mai 2020. Cela dit, c'est vraiment juste une question de hasard , indique Myriam Boivin-Comtois.

Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, a déposé en novembre le projet de loi 73 prévoyant la réintroduction de la couverture publique de la fécondation in vitro. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Bien que la pandémie ne soit pas l'élément déclencheur de notre beau projet, je tenais surtout à ne pas la laisser y mettre un frein. C'est déjà assez difficile de vivre dans toute cette nouveauté qui accompagne la pandémie, je crois qu'il ne faut pas arrêter de vivre, d'espérer. Meyranie Guénette d'Almeida

Selon François Bissonnette, le projet de loi sur la procréation assistée a peut-être fait craindre une congestion des demandes. On a peur que les annonces d’un guichet et tout ça, ça cause un goulot d’étranglement et on veut régler le projet le plus rapidement possible.