Une éclosion de COVID-19 à l'Institut de cardiologie de Montréal

Une éclosion de COVID-19 est survenue à l'Institut de cardiologie de Montréal (ICM) où deux unités sont fermées temporairement et neuf employés ont été placés en isolement. Trois patients ont été transférés dans un autre centre de santé.

La direction de l'établissement précise que les deux unités touchées doivent être refroidies avant de pouvoir accueillir de nouveaux patients.

L' ICMInstitut de cardiologie de Montréal , affilié à l'Université de Montréal, compte plus de 2000 employés, dont 245 médecins et plus de 85 chercheurs.

Plus de détails à venir