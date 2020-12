Malgré la pandémie, certains résidents de foyers pour aînés peuvent faire des sorties

Beaucoup de résidents qui habitent dans des foyers de soins personnels sont autonomes en ce qui concerne leur prise de décisions, y compris en matière de santé. S’ils ont la capacité de prendre des décisions eux-mêmes, nous ne pouvons pas les empêcher de choisir de quitter un établissement , affirme un porte-parole de l’ ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg .

Les règles qui encadrent les visites sont une pratique visant la réduction des méfaits , selon le porte-parole. Sachant que certains individus vont choisir d’aller à l’encontre de notre recommandation […] nous avons le devoir de fournir des paramètres et un guide pour atténuer le risque , poursuit-il.

L’ORSW cite un document de soins communs qui stipule une série de règlements devant être respectés, sous peine d’interdiction de sorties.

Seuls les résidents d’une section dite verte — où il n’y a pas de cas de COVID-19 — d’un foyer peuvent effectuer une visite. Tous les résidents de cette zone verte devront ensuite porter un masque médical.

La personne qui vient chercher le résident doit porter un masque, et les déplacements avec plus de trois personnes dans une voiture sont proscrits. La province recommande que les excursions se déroulent au plus deux fois par semaine, pour un maximum de deux heures.

La destination pourrait être une maison, un lieu extérieur ou intérieur, comme un salon de coiffure, une église, une synagogue, une mosquée, un restaurant ou un commerce , indique la province. Le masque et le respect de la distanciation physique sont obligatoires, à part pendant les repas.

Selon le porte-parole de l’ORSW, les résidents et les familles doivent consulter l’équipe du foyer de soins afin de déterminer si une visite est une solution appropriée et sécuritaire.

Nous avons proposé des solutions et nous travaillons avec les familles pour leur permettre de se connecter virtuellement avec leurs proches autant que possible pendant la saison des Fêtes , note-t-il.

Trop risqué

Les protocoles varient en fonction des établissements, et certaines familles considèrent que le choix est trop risqué. C’est le cas de Marc Roy, dont la mère habite au foyer Actionmarguerite, à Saint-Vital.

Il a décidé que, cette année, il ne fera pas sortir sa mère pour le temps des Fêtes, de peur de contribuer à la propagation du virus. C'est une lutte intérieure qu'on doit faire , affirme-t-il.

On ne veut pas mettre la santé de nos parents à risque et on ne veut certainement pas mettre la santé des employés et des autres clients à risque , ajoute-t-il.

Marc Roy dit cependant comprendre que certaines familles souhaitent passer un dernier Noël avec leurs aînés, si ceux-ci sont en fin de vie.

Certains résidents et familles ont demandé s'il sera possible pour les résidents de quitter le foyer pour une courte durée. Les absences de courte durée ou le jour même sont FORTEMENT déconseillées , indique un message d’Actionmarguerite aux familles des résidents.

Les absences de courte durée ou le jour même sont contraires à l'ordre de la santé publique et les absences de courte durée ou le jour même exposeraient les résidents et le personnel à un risque accru pendant la pandémie , indique le message d’Actionmarguerite.

Les absences de courte durée ou le jour même obligeraient les résidents à être isolés dans leur chambre pendant 14 jours, y compris à l'heure des repas. Cela pourrait contribuer à l'isolement social et nécessiter des ressources humaines supplémentaires pour assurer cette obligation , poursuit le message.

Avec les informations de Chloé Dioré de Périgny