La SHA prévoit inspecter d'autres foyers, après l'éclosion de COVID-19 à Parkside

Nous avons appris à réagir rapidement sur les façons de contrôler des infections , a déclaré le directeur général pour la gestion de l'infrastructure de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan , Derek Miller, lors d'une conférence de presse jeudi.

M. Miller a confirmé que l’éclosion de COVID-19 à Parkside avait coûté la vie à 21 résidents à la fin de la journée de jeudi, et a incité la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan à déployer 70 travailleurs dans des domiciles privés de Regina.

Ce dernier a déclaré que l'Autorité est en train d'identifier d'autres centres de soins que nous considérons à haut risque et d'examiner les mesures de prévention et de contrôle des infections .

La confirmation des inspections intervient quelques jours seulement après que le NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan a demandé cette mesure. Le parti voulait que la province inspecte chaque centre de soins de longue durée qui a connu des cas de COVID-19 et rendre les résultats des inspections publics.

Nous voulons savoir exactement quels établissements connaissent des situations similaires , a déclaré Matt Love, le porte-parole du NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan.

Rapports sur les disparus de Parkside

M. Love a mentionné que le gouvernement provincial a supprimé la loi sur les normes de soins en 2011 et que si certaines de ces normes existent toujours en tant que lignes directrices, la seule chose qui maintient ces installations aux lignes directrices se trouve sur le site web de la province, dans la section des Rapports sur les soins de longue durée .

Il a souligné qu'il semble y avoir un écart de trois ans dans les rapports sur Parkside, de 2014 à 2016, car aucun rapport d'inspection pour cet établissement n'est affiché sur la page des rapports.

Nous n'avons pas vu de rapport publié. Il n'y a aucune preuve qu'il en existe un , soutient M. Love.

CBC a demandé jeudi des copies des rapports sur le Parkside de 2014, 2015 et 2016. Vendredi après-midi, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan et le ministre de la Santé, Paul Merriman, n'avaient pas répondu à cette demande.

Un 21e résident de Parkside Extendicare est mort lors de l'éclosion de la COVID-19, a déclaré le centre jeudi. Photo : Paul Dornstauder

La ventilation dans les maisons plus anciennes sera également étudiée

M. Miller a déclaré que les inspections des lieux à haut risque viendraient s'ajouter aux auto-évaluations effectuées par les centres de soins de longue durée durant l'été.

Cependant, la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan a déclaré la semaine dernière qu’elle avait pris des mesures avec les dirigeants de tous ses foyers de soins affiliés à Regina depuis le début du printemps pour lutter contre la pandémie.

Cela a impliqué la préparation de listes de vérification de l'état de préparation, des audits des processus et des fournitures, et la capacité à se conformer aux changements des restrictions concernant les visiteurs, le masquage et autres normes provinciales au fur et à mesure de leur évolution , a ajouté un porte-parole de la SHAAutorité de la santé de la Saskatchewan .

Les travailleurs et les syndicats ont exprimé plusieurs inquiétudes sur la manière dont Extendicare a géré la pandémie à Parkside, et que les mesures de contrôle des infections n'ont pas été suivies.

M. Livingstone a déclaré jeudi que si l’enquête publique avait lieu, il aimerait que le processus se concentre sur l'adhésion des maisons privées aux règles de l'Autorité, tout en examinant également les installations plus anciennes qui ont une mauvaise ventilation.

Le foyer Extendicare a signalé que plusieurs parties du bâtiment avaient un débit d'air extrêmement faible et qu'il allait engager un entrepreneur pour étudier le problème.

Plus de 200 résidents et employés du Parkside ont contracté le virus depuis ces quatre semaines. Le nombre de cas actifs est tombé jeudi à 69, mais ce chiffre ne comprend pas les 25 résidents qui ont été transférés à Pioneer Village, un autre centre de soins de Regina et les 12 personnes qui ont été transférées au Broadview Union Hospital à l'est de Regina.

Selon les informations de Guy Quenneville