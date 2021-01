Créer son entreprise à 17 ans en pleine pandémie : le pari d'un jeune Trifluvien

Pendant le premier confinement, je me levais à 8 h le matin et je me couchais à minuit, mais je ne m’arrêtais pas. C’était ma routine, mais comme c’est la passion, je ne voyais pas le temps passé , raconte Cédrik Lesage.

L’année 2020 aura été pour lui le début d’une grande aventure. En plein confinement, il lui vient l’idée de créer sa propre entreprise de graphisme.

Depuis, le jeune Trifluvien a déjà ses clients et six collaborateurs à l’étranger.

Moi, je suis le seul au Québec. Les autres sont tous en Europe. On se parle en ligne, on s’écrit souvent, on fait des réunions presque tous les mois pour se dire qu’est-ce qui fonctionne bien et qu’est-ce qu’on pourrait faire comme nouveau projet. Là, on est en train de lancer une marque de vêtement. On aimerait la lancer pour début 2021.

Les réunions et les rendez-vous se multiplient. Son emploi du temps ressemble à celui d’un chef d’entreprise. Mais sa fibre entrepreneuriale n’est pas nouvelle et remonte même à son enfance.

J’ai toujours aimé travailler dans des projets, faire une gestion administrative ou autre, gérer une équipe, prendre une décision. Cédrik Lesage, jeune entrepreneur

J’adore ça. Même mes parents me demandent comment j’ai autant de temps libre pour faire ça, mais j’adore travailler sur de nouveaux projets. Là encore j’en cherche de nouveaux.

En plus de son entreprise, Cédrik Lesage poursuit ses études au cégep en informatique. Photo : Radio-Canada

Une génération innovante

Dans son temps libre, le jeune adulte joue au volleyball, discute avec ses amis. Il étudie aussi, car il est toujours au cégep en informatique. Mais à la tête de son entreprise, est-ce que l’âge peut être un obstacle?

Oui et non. Des fois ils vont être réticents : est-ce que t’es assez mature, t’es assez professionnel? Mais on est chanceux justement parce qu’il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans des projets professionnels et qui sont capables de les gérer. Ils montrent qu’ils sont assez matures , raconte le jeune entrepreneur.

Au contraire, Cédrik croit au pouvoir de sa génération. Une génération connectée, innovante, et créative.

On est une belle génération, qui comme beaucoup disent, quand on est uni on peut faire beaucoup de choses. Cédrik Lesage, jeune entrepreneur

Engouement pour l'entrepreneuriat

Le Carrefour Jeunesse Emploi à Trois-Rivières accompagne cette jeunesse en quête de nouveaux projets. Chaque année, environ 900 personnes sont aidées dans leur recherche d’emploi, leur idée d’entreprise, ou encore leur poursuite d’études.

Voir les projets évolués de cette façon-là, ça me rend tellement fière. Cet engouement pour l’entrepreneuriat est vraiment davantage présent depuis 4-5 ans avec des émissions comme Dans l'oeil du dragon ou bien les succès que l’on voit sur les réseaux sociaux , explique Geneviève Girard, agente de projet au CJE Trois-Rivières.

Geneviève Girard, agente de projet au CJE Trois-Rivières et Cédrik Lesage. Photo : Radio-Canada

Dans cinq ans, Cédrik Lesage se voit toujours lancer de nouveaux projets. En attendant, un dernier conseil à ceux qui voudraient suivre son exemple et se lancer?

Je crois que c’est surtout être passionné. Moi je travaille, mais si demain ça arrête, ça s’arrêtera c’est pas grave. On a eu du plaisir, j’ai travaillé avec des personnes avec qui j’adorais travailler. C’est surtout ça l’important : s’entendre bien, avoir une bonne chimie entre chaque personne, et tous être passionnés.

Un message d’espoir dans une année qui a été si particulière.