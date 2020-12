Une première journée très achalandée pour la patinoire en forêt de La Pêche

Avec la pandémie, il est difficile de trouver des activités qui plairont autant aux petits et aux grands, tout en respectant à la fois les mesures sanitaires.

Les adeptes de plein air étaient nombreux samedi matin à faire la file pour accéder à la patinoire en forêt.

C'était pas mal impressionnant, il y avait pas mal de monde , soutient le propriétaire de l'endroit Dave Mayer, avant d'ajouter qu'une première journée de la saison a rarement enregistré autant de visiteurs.

Pour s'assurer d'offrir un espace sécuritaire à ses clients, M. Mayer indique avoir fait quelques modifications à son site. Un sentier a été ajouté pour permettre aux gens de circuler à sens unique. Des bancs et des foyers ont aussi été installés à l'extérieur.

Dave Mayer était très inquiet de voir la pandémie mettre à mal sa saison de patinage en forêt. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Tout se fait dehors , assure M. Mayer, que ce soit la vente de nourriture à l'affutage des lames de patins. Les clients présents se sont bien adaptés et ont fait preuve d'un grand respect, selon lui.

J’étais sur les nerfs, nous autres, on veut plaire ici et on veut que les gens aient une belle expérience. Dave Mayer, propriétaire, patinoire en forêt

Le monde est juste content d’être ici, ils respectent la distanciation, ils mettent le masque , souligne-t-il. C’est tellement apprécié que les clients soient patients, ça nous aide à faire mieux.

Une sortie très appréciée

La possibilité de sortir en famille ou entre amis pour une randonnée de 3 km sur un sentier de glace en plein cœur de la forêt en a réjoui plus d'un.

C'est vraiment une belle journée , dit Ophélie Antoine, 13 ans, venue patiner avec ses amis et sa famille. On ne peut rien faire d'autre, donc c'est vraiment le fun de faire quelque chose de sa fin de semaine.

Son père, Éric Antoine, est du même avis. Il s'agit pour lui d'une belle occasion de se réunir en famille dans un endroit convivial et accueillant .

Ça nous permet de nous réunir à distance et de respecter les consignes, ça nous plait. Éric Antoine

François Joly, un résident de Chelsea est également venu patiner avec sa conjointe et ses trois enfants. Ce sont tous de grands sportifs et ils sont heureux de pouvoir pratiquer un sport en plein air.

C'était plus facile sans la COVID-19, mais là en ce moment, on fait avec ce qu’on a, on suit les consignes , ajoute-t-il.

Pendant le congé des fêtes, la famille compte faire de la marche en forêt, du ski, du patin, bref, tout ce qui sera disponible.

À Ottawa, la Commission de la capitale nationale (CCN) s'est aussi adaptée pour combler la demande.

Avec 450 kilomètres de sentiers, la CCNCommission de la capitale nationale double son nombre de pistes pour le ski, la raquette et la randonnée cette année.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) indique que des citoyens se sont aventurés sur les différents plans d'eau de la région.

Toutefois, avec la température clémente des dernières semaines, l’épaisseur de la glace n’est toujours pas sécuritaire pour s’y aventurer , y écrit-on. Nos collègues du Service de sécurité incendie ont effectué des vérifications et le constat est clair : la glace n’est pas sécuritaire, il est trop tôt pour s’y aventurer.

Une présence policière sera assurée tout au long du week-end pour faire de la sensibilisation auprès des citoyens, selon le SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Avec les informations de Marielle Guimond