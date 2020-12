Attirer les jeunes en région en envoyant des cartes postales

Place aux jeunes lance donc une nouvelle campagne publicitaire dans la région. Des cartes postales seront envoyées à 6000 employeurs de la région pour faire connaître les services offerts par l'organisme.

Les cartes postales représenteront des services offerts par l’organisme, comme par exemple la diffusion d'offres d'emploi ou encore la recherche ciblée de candidats.

Des cartes postales seront d'abord envoyées à 6000 employeurs à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

On est quand même dans un contexte où le maintien et l'attraction des jeunes qualifiés en région est un enjeu majeur pour nos employeurs. Marie Semel, agente régionale pour Place aux jeunes

Les premières cartes postales s'adressent aux employeurs, ensuite elles seront pour les 18-35 ans.

On est quand même dans un contexte de COVID où tout le monde est derrière ses écrans et on trouvait plutôt sympathique, original et percutant d'envoyer un message de cette manière. Donc, ils vont la recevoir par la poste et, par la suite, eux aussi ils peuvent l'envoyer, par exemple, à leur famille qui déciderait de faire un retour en région , explique Marie Semel.

Les cartes ont été dessinées par le bédéiste originaire de Roberval, Rémy Simard.

Selon un reportage de Marie-Michèle Bourassa.