Ouverture des patinoires publiques extérieures à Trois-Rivières

Dix patinoires, soit le tiers de celles de la Ville de Trois-Rivières sont accessible depuis samedi matin. Certaines sont réservées au patin libre, d'autres à la pratique du hockey.

En raison de la pandémie, le nombre de joueurs sur la glace est limité. La Ville demande aux gens qui réussissent à obtenir une place de ne pas jouer plus de 75 minutes pour laisser la chance à d'autres. Il s'agit de mesures trop contraignantes au goût de plusieurs parents qui ont décidé de prendre les choses en main et d'aménager une glace à la maison pour leurs jeunes.

François Cloutier voyait la déception de son fils lorsque Québec prévoyait interdire le hockey libre à la patinoire de quartier. Son fils Zachary est un joueur du hockey mineur. L'hiver s'annonçait très long pour lui. Son père a donc décidé de lui construire toute une patinoire. Il a commencé le travail cet automne en refaisant une partie de son terrassement.

On a fait remplir le terrain. On a fait fabriquer les bandes et on s'est installé pour que ça marche. [...] On a fait rentrer 20 voyages de sables pour le niveler. On construisait nos bureaux, alors on en a profité pour faire livrer le matériel ici, niveler ça, installer les bandes et mettre ça sur la coche (sic) , souligne M. Cloutier.

Un entretien rigoureux

Même une fois le terrain aménagé, l'entretien quotidien de la glace n'est pas de tout repos.

Je me lève le matin à 6 h, je l'arrose. Je viens dîner ici le midi, je l'arrose encore. Je l'arrose en revenant de travailler. Je l'arrose à 20 h et à minuit. Je l'arrose cinq à six fois par jour , indique le père de famille.

Zachary, lui, se réjouit d'avoir un endroit pour continuer à pratiquer son sport préféré.

Je pogne des shots (sic). Je fais des feintes. Je fais des one-timer (sic). Ça permet de garder la forme , souligne le garçon.

Dans ce même quartier, Samuel et Raphaël Lalonde, dont l'un d'eux est coéquipier de Zachary, ont aussi leur propre patinoire. Leur père a passé près de 20 heures la semaine dernière à préparer son fond de glace. Ses enfants pourront patiner à compter de dimanche. Par la suite, ce sera un entretien quotidien : enlever la neige et arroser. Sébastien Lalonde devra investir de deux à trois heures de travail par jour.

Ce type d'installation demande un investissement en temps considérable, mais le père de famille assure que le jeu en vaut la chandelle. Ça leur fait plaisir. Ça me fait plaisir à moi aussi. Les enfants s'amusent. Il n'y a rien de plus beau que de voir ça , estime-t-il.

Ses fils se réjouissent de pouvoir continuer à développer leurs habiletés dans leur sport de prédilection. [Notre père] vient faire le gardien de but, alors on peut jouer avec lui. On peut pratiquer nos shots (sic) , mentionne Samuel.

Tous les mordus de hockey rencontrés par Radio-Canada espèrent un retour dans les arénas pour 2021.

