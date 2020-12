La Saskatchewan enregistre 8 morts et 252 nouveaux cas de COVID-19

Les victimes ont entre 50 et 80 ans et plus. Deux décès sont attribués à la région centre-nord, deux à Saskatoon, trois à Regina et un à la région centre-sud.

Parmi les nouveaux cas enregistrés, 29 sont à Regina; 57 à Saskatoon; 41 d’entre eux sont dans la zone nord-ouest; 2 dans le sud-ouest; 4 se trouvent dans la région du sud-est; 24 dans la zone centre-est; 12 dans le nord-est; 42 dans le centre-nord; 9 dans l’extrême- nord-ouest; 17 dans l’extrême-nord-est; 3 dans l’extrême- centre-nord; 5 dans le centre-ouest; et 4 dans la zone centre-sud.

Trois nouvelles infections n’ont pas encore été assignées à l’une des régions sanitaires.

Selon les autorités sanitaires, huit cas à propos desquels il n’y avait aucune information de résidence sont attribués à l’extrême-nord-est, un cas au nord-ouest, trois au centre-nord et trois à Saskatoon.

Jusqu’à maintenant, 13 329 personnes ont été infectées par le coronavirus en Saskatchewan. De ce nombre, 3762 cas sont considérés comme des cas actifs, soit 26 de plus que la veille.

Parmi les personnes qui ont contracté la COVID-19, 9452 se sont rétablies de la maladie à ce jour, soit 218 de plus que lors de la mise à jour de vendredi.

Par ailleurs, 127 personnes sont hospitalisées à travers la province dont 20 en soins intensifs.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 115 personnes sont mortes de la maladie en Saskatchewan.

La province fait aussi savoir que 580 cas sont liés à un voyage à l’étranger et 6403 autres sont liés à des contacts avec une personne infectée. 567 cas proviennent du milieu des travailleurs de la santé.

Répartition des cas dans la province :

Région de Saskatoon : 3896

Région de Regina : 2635

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 1481

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 826

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 3024

Extrême nord (Zones extrême-nord-ouest, centrale et extrême-nord-est) : 1425

Région sanitaire non confirmée: 42

Répartition des cas en fonction de l’âge :

19 ans et moins : 2859 cas

20 à 39 ans : 4688 cas

40 à 59 ans : 3452 cas

60 à 79 ans : 1747 cas

80 ans et plus : 578 cas

La confirmation de l’âge est en attente pour cinq cas.

Les autorités sanitaires ont réalisé 403 054 tests de dépistage de la COVID-19 depuis le début de la pandémie dont 3328 dans la journée de vendredi.