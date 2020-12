Un concert de chorale enregistré pour les aînés de Rimouski

Le spectacle d'une quarantaine de minutes est l'initiative d'un élève du conservatoire, Hendrik Kreysch.

À chaque année, le conservatoire fait des chants de Noël et les présente devant public, mais cette année on n’a pas pu à cause de la COVID , regrette le choriste.

J’ai essayé de trouver une alternative et ensemble, on a pensé à faire des vidéos de chants de Noël pour pouvoir les présenter aux Rimouskois, aux gens autour de nous , relate le jeune homme.

Hendrik Kreysch, élève du conservatoire de musique de Rimouski Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

L’année passée, pendant la période des fêtes, la chorale avait visité une résidence pour personnes âgées.

Le souvenir du bonheur qu’avait procuré ce spectacle aux aînés l’a encouragé à faire diffuser le spectacle, sous forme donc de vidéo cette année, dans des milieux de vie pour personnes âgées.

Je voulais un peu rechercher [l’expérience de l’année dernière]. Leur donner un peu de joie dans ces temps difficiles , explique Hendrik Kreysch.

Ce projet plaît beaucoup à Josée Fortin, enseignante en chant choral au conservatoire de musique de Rimouski.

Les élèves ont embarqué, c’était vraiment le fun. Je pense que ça leur a fait du bien , observe Mme Fortin.

Josée Fortin, enseignante en chant choral au conservatoire de musique de Rimouski Photo : Radio-Canada / Nadia Ross

Au total, 19 chants de Noël en sept langues différentes faisaient partie du cursus du cours de chorale du groupe d’Hendrik.

Du nombre, 17 font partie de l’enregistrement du temps des fêtes destiné notamment aux personnes âgées.

La performance a été enregistrée en une séance et est disponible sur la page de l’Association étudiante du conservatoire de musique de Rimouski (AECMR).

D’après un reportage de Nadia Ross