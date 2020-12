Comment les refuges du Manitoba servent-ils des repas chauds de Noël durant la pandémie

Les refuges et les banques alimentaires se préparent à offrir un repas de Noël aux Manitobains dans le besoin, mais ils sont confrontés à des défis différents cette année en raison de la pandémie.

Autrefois, plusieurs organisations caritatives de Winnipeg préparaient des festins avec des dizaines de bénévoles. Cette saison, elles doivent faire face à des ordonnances de santé publique limitant la taille des groupes.

Bien que les rassemblements en groupes de plus de cinq personnes ne soient pas autorisés, les repas pour les personnes hébergées dans des refuges sont autorisés. Un nettoyage supplémentaire, des masques et une distanciation physique sont cependant nécessaires.

Nous essayons de rendre cela aussi agréable que possible , déclare le directeur général du Centre Booth de l’Armée du Salut à Winnipeg, Gordon Taylor.

Selon M.Gordon Taylor, il y a normalement une cérémonie religieuse de Noël dans la chapelle du Centre Booth de l'Armée du Salut. Cette année, ce n'est pas possible Photo : Karen Pauls/CBC

Au lieu de la grande fête de Noël communautaire, qui aurait normalement dû avoir lieu la semaine dernière, l'organisation envoie ses véhicules de secours pour livrer des repas chauds.

Pour ceux qui vivent au refuge, d’habitude il y a une cérémonie à la chapelle avec des invités musicaux le jour de Noël.

Cette partie, nous ne pouvons pas la faire, a déclaré M. Taylor. Mais nous continuons à faire le repas et nous livrerons quelques friandises et cadeaux le jour de Noël pour les gens qui vivent sur place .

De son côté, l’organisme caritatif Siloam Mission augmente le nombre de personnes qu'elle peut nourrir dans sa salle à manger - de 50 à 100 environ - tout en maintenant une distance physique. Mais le repas à l'intérieur sera réservé aux clients qui vivent déjà dans le refuge.

Ceux qui sont dans notre refuge pourront en profiter à l'intérieur et dans la salle à manger. Toute personne qui n'est pas un client du refuge pourra prendre un repas chaud à emporter , explique Luke Thiessen, responsable de la communication de Siloam.

Il y aura environ 300 repas à emporter pour ceux qui utilisent régulièrement les services de la mission , a-t-il dit.

L'Union Gospel Mission reporte son repas de fête à la nouvelle année, car d'autres organisations ont déjà prévu des repas chauds pour le mois de décembre.

Les dons sont les bienvenus

Pour ceux qui cherchent à répandre un peu de joie de Noël, les organisations caritatives attendent l’aide généreuse des Manitobains.

Noël est généralement une période de grande collecte de fonds pour l'Armée du Salut. Cette année, les dons ont baissé, car nous ne pouvons pas vraiment faire de collecte dans les centres commerciaux , a déclaré M. Taylor.

Siloam Mission demande également au public de faire des dons pour aider à fournir des repas chauds, des articles d'hygiène et des abris aux Manitobains vulnérables.

Selon son site web, Union Gospel Mission a un besoin urgent de sous-vêtements, de chaussettes, de vêtements d'hiver, de tampons et de serviettes hygiéniques, d'Advil et de Tylenol, et de lait.

Avec les informations de Karen Pauls et Marianne Klowak