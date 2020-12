L'histoire de Ste-Germaine-Boulé racontée en quelques étapes importantes

Le projet est intitulé La ligne du temps artistique et numérique . Il s'agit d'un grand panneau avec des dessins représentant six réalisations collectives qui ont marqué l’histoire de la municipalité, une œuvre des élèves de l’école.

Un site Internet qui permet d'en apprendre davantage sur les réalisations en question a également été monté par trois élèves de 5e et 6e.

Le projet est mis en place grâce à la contribution du gouvernement du Québec, de la Ville de La Sarre, de la MRC d'Abitibi-Ouest, de la Société d’histoire et de généalogie de Sainte-Germaine-Boulé dans le cadre de l'entente de développement culturel 2018-2020.

Au début, 12 projets ont été proposés par la Société d'histoire. Les jeunes des classes ont voté pour six projets qui ont été retenus pour figurer sur le panneau à travers des dessins en lien avec le projet. La société d'histoire a construit le panneau et les élèves le site Internet.

Les jeunes ont créé un site Internet, c'est vraiment très beau. Dans le site, tu peux voir tous les dessins et en plus il y a des lectures historiques, on entend un jeune qui va lire l'historique sur chacun des projets choisis , explique Mario Tremblay est organisateur du milieu communautaire à Sainte-Germaine-Boulé.

Dans ce projet là, c'est l'implication citoyenne, c'est le bénévolat qui est mis de l'avant. C'est de quoi qui est très important à Sainte-Germaine. En le faisant connaître et en faisant connaître aux jeunes des projets qui sont dans la communauté, on se positionne pour transmettre ces valeurs-là , ajoute Mario Tremblay.

Pour ce qui est des six projets choisis par les enfants pour figurer sur le panneau et le site Internet, il y a notamment le Festival du bœuf, le club Skinoramik et le Carnaval d'hiver.