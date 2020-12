Réouverture de la rue Rideau, rénovée et moderne

Finis la construction, les détours et les portions de route barrée pour la rue Rideau à Ottawa qui a rouvert en après-midi samedi, après cinq années de travaux et de modernisation.

Les cinq dernières années ont été rocambolesques pour la rue Rideau, l’une des artères principales de la capitale nationale. Divers projets dont l’expansion du centre Rideau, la construction du tunnel du train léger et quelques problèmes dont l’affaissement de la chaussée en 2016 lui en auront fait voir de toutes les couleurs.

Cela en aura toutefois valu la peine selon le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

Mathieu Fleury est très heureux de voir la rue Rideau enfin rouverte. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Trottoirs élargis, voies cyclables, espaces d'autobus dédiés, espace Para Transpo aussi, des arbres urbains. On élève énormément le calibre de ce qu'on avait il y a cinq ans , énumère ce dernier en entrevue.

Ça fait du bien que la rue principale d'Ottawa se soit beaucoup modernisée. Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier

Parmi les autres changements notables, on souligne l’absence des autobus de la Société de transport de l’Outaouais (STO). Ceux d'OC Transpo seront aussi moins nombreux qu'auparavant.

En réduisant la circulation à seulement deux voies sur la rue, la Ville d'Ottawa espère rendre la circulation plus agréable et plus sécuritaire pour les cyclistes et les piétons.

Une piste cyclable a été aménagée et est séparée de la chaussée par un terre-plein pour la sécurité des cyclistes. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

La rue Rideau est une artère principale depuis deux siècles et les refontes de la rue se sont accumulées depuis 1820.

La zone d'amélioration commerciale de la rue Rideau se réjouit également que la réouverture survienne juste à temps pour Noël.

Des dernières années difficiles

Si on tient compte des chantiers de construction, de la hausse de la criminalité, de l'itinérance et du coût des loyers, les dernières années ont été assez difficiles pour les commerçants.

Certains ont même fait le choix de se relocaliser, mais ceux qui sont restés ont bon espoir que de meilleurs jours sont à venir.

Le nouvel aménagement est agréable pour tous selon Meggy Carroll, la gérante du salon de tatouage Universal Tattoo. Cette dernière affirme avoir hâte à la saison estivale pour en profiter pleinement. Mme Carroll espère également que les citoyens seront au rendez-vous.

On souhaite que ça nous amène plus de clients au centre-ville puisque la rue sera rouverte. Meggy Carroll, gérante selon tatouage Universal Tattoo

Après les piétons et les voitures, ce sera au tour des autobus d'OC Transpo, dimanche, de faire leur grand retour sur l'artère du centre-ville.

Avec les informations Stéphane Leclerc et Jérémie Bergeron

