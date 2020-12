La Croix-Rouge moins sollicitée dans les milieux de vie pour aînés

Au Québec, environ 500 personnes peuvent présentement être déployées comme aides de service dans les CHSLD et les résidences pour aînées. Des effectifs beaucoup moins nombreux que durant la première vague alors qu'ils étaient environ 900.

La porte-parole de la Croix-Rouge, Carole Du Sault, affirme que les demandes du gouvernement provincial ont diminué. L'arrivée de nouvelles préposées aux bénéficiaires formées d'urgence cet été explique en partie ce changement de déploiement.

Se sont des tâches légères d’une part, nettoyage de surface, et donc prêter main forte aux équipes en place, mais aussi ils ont pour fonction d’être présents auprès des résidents, à savoir briser leur isolement, faire des activités avec eux , explique-t-elle.

Ottawa a versé 100 millions de dollars durant la première vague à la Croix-Rouge, puis le gouvernement a ensuite prolongé son mandat et a accordé à l'organisme 35 millions supplémentaires.

Même si les aides de services ne peuvent pas remplacer les préposées aux bénéficiaires, ils peuvent alléger le travail du personnel soignant.

On voit des infirmières qui au lieu de donner leurs soins de base, ils n'ont même pas le temps de donner de l'eau , souligne le président du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches, Laurier Ouellet

Le mandat de la Croix-Rouge dans les milieux de vie pour aînés a été prolongé jusqu'au 15 janvier.

De l'aide recherchée

Laurier Ouellet s'explique mal cette baisse de demande de la part des établissements de soins. Il affirme que les infirmières et les préposées aux bénéficiaires peinent à répondre à la demande en ce moment.

Présentement, on manque de personnel dans Chaudière-Appalaches, on en aurait besoin , lance-t-il.

Le CHSLD Paul-Gilbert, situé à Charny, subit présentement une éclosion de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Eric Careau

On accepterait de laide dans Chaudière-Appalaches, malgré que l'employeur dit qu'il n'en a pas besoin, ce qui est pour nous complètement faux. Laurier Ouellet, président du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches

Il faut dire que la situation dans la région est loin de ressembler à celle connue durant la première vague. Les éclosions sont beaucoup plus nombreuses.

La première vague a été minime, mais là on est frappé de plein fouet, et la Croix-Rouge est essentielle, on aurait besoin des aides de service , ajoute-t-il.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas été en mesure de nous indiquer pourquoi les services de la Croix-Rouge sont moins sollicités depuis cet automne.

D'après les informations de Kassandra Nadeau