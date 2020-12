COVID-19 : l'Estrie conclut sa semaine la plus meurtrière

En annonçant six nouveaux décès liés à la COVID-19 samedi, l'Estrie conclut sa semaine la plus meurtrière depuis le début de la pandémie.

Même lors de la première vague de COVID-19, la région n'avait pas dépassé la barre des 7 décès en une semaine.

La santé publique en Estrie considère néanmoins que ce triste bilan demeure la conséquence directe de la transmission communautaire dans la région et de l'entrée de la COVID-19 dans les milieux de soins de longue durée pour aînés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les décès sont en hausse dans les dernières semaines en Estrie. Photo : Radio-Canada

Les CHSLD frappés de plein fouet

Au cours de la dernière semaine, 93 % des nouveaux décès liés au nouveau coronavirus en Estrie sont survenus en CHSLD. Les CHSLD Villa-Bonheur et Argyll sont les plus durement touchés dans la région.

Victimes de la COVID-19 en CHSLD Semaine du 12 au 19 décembre 2020 CHSLD Coaticook : 5 (+4)

CHSLD D'Youville : 5 (+3)

CHSLD Villa Bonheur : 27 (+13)

CHSLD Argyll : 13 (+ 7) Source : CIUSSS de l'Estrie CHUS

Au CHSLD Villa-Bonheur de Granby, c'est le quart des résidents de l'établissement qui a succombé à des complications liées à la COVID-19 en seulement trois semaines.

Par ailleurs, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS a assoupli ses règles concernant les visites au CHSLD Villa-Bonheur. Après deux semaines sans pouvoir visiter les résidents, les proches aidants peuvent à nouveau entrer dans cet établissement. Un visiteur par période de 24 heures sera autorisé pour chaque résident.

Hospitalisations en hausse

Alors que la situation des établissements du CHUS a été jugée « très critique » par le ministre de la Santé vendredi, les hospitalisations continuent d'augmenter.

Sept lits supplémentaires dédiés à la COVID-19 ont été comblés au cours des 24 dernières heures et un total de 48 lits sont occupés par des personnes infectées. Selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, ce sont 55 % des places dédiées au coronavirus qui sont présentement comblées dans la région.

Plus il y a des cas sur notre territoire, plus il y a des hospitalisations, évidemment, plus il peut y avoir des décès, tout ça s'est une suite , souligne la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Marie-France Thibeault.

Le nombre de nouveaux cas demeure élevé dans la région. Ce sont 129 nouveaux cas qui ont été recensés en Estrie samedi. La majorité de ces infections ont été détectées à Sherbrooke et dans la Haute-Yamaska.

Selon le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, les nouvelles statistiques correspondent aux projections qui avaient été réalisées.