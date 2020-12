Pour le Pignon bleu, les besoins sont grands. La générosité l'est tout autant.

La pandémie aggrave un mal déjà enraciné à Québec : celui de la pauvreté. À l’approche des fêtes, l’organisme Le Pignon bleu a procédé à sa traditionnelle distribution de paniers de Noël samedi. L’événement a battu des records cette année, les besoins étant plus grands, tout comme la générosité des gens.

L’opération la plus grosse qu’on a jamais menée , selon Roseline Roussel, directrice générale du Pignon bleu, remettra 175 paniers de Noël dont la valeur totalise plus de 100 000 $ à des familles moins fortunées.

C'était important, pour nous, de rejoindre ces personnes-là malgré la pandémie, explique-t-elle.

La distribution avait lieu devant un épicier de Duberger. Les bénéficiaires recueillaient leur panier en voiture pour éviter les attroupements et assurer le respect des règles sanitaires.

Plus de 700 bénévoles et d’innombrables donations ont rendu possible la tenue de cet événement.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, a tenu à saluer la générosité de ses concitoyens.

Je pense qu’ils ont réalisé qu’ils vivent dans une belle communauté, qu’ils ont toutes les chances du monde, à Québec, de réussir, la qualité de vie est exceptionnelle et ils se disent : ‘’bon, on ne peut pas laisser les autres en plan’’. Régis Labeaume, maire de Québec

Le maire, qui participait à la distribution samedi matin en compagnie du président du Conseil du trésor fédéral, Jean-Yves Duclos, a souligné que la vue d’enfants, parmi les familles démunies venues récolter leur panier, le bouleversait particulièrement.

On n’est pas tous nés égaux. Ce qui me touche chaque fois, ce sont les enfants , a indiqué l'élu. Il y a du monde mal pris, du monde magané, il y a du monde qui ne l’ont pas facile. L’égalité dans la société, ce n’est pas vrai.

Il se console en notant la générosité des gens de sa ville.

On brise l’isolement, on leur donne l’impression de faire partie d’une communauté et que le monde existe encore , dit M. Labeaume à propos des citoyens pour qui est destiné cet élan de solidarité. Mon message pour ces gens-là, c’est que ça va finir un jour. Vous allez être capable de retrouver votre dignité, il va y avoir de l’emploi pour vous autres. Vous allez être capable de réintégrer la société comme vous le souhaitez vous-même.

Il y a une calamité qui nous est tombée dessus, mais ça va se replacer.

Avec les informations d'Alexane Drolet