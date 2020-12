Mince participation à la consultation fédérale sur le caribou de la Gaspésie

Une invitation à commenter le document avait pourtant été lancée à plus de 7800 propriétaires privés, ministères, industries, organismes, municipalités et communautés autochtones. La consultation avait aussi été prolongée de 30 jours afin de joindre le plus de gens possible et ce, malgré le contexte de la pandémie.

Une rencontre d’information avec une MRCMunicipalité régionale de comté et huit municipalités ont également été réalisées.

Bilan des commentaires reçus 24 en provenance d’individus

5 en provenance du secteur industriel et commercial

3 en provenance d’organisations

1 en provenance du secteur municipal Source : Ministère de l'Environnement et des Changements climatiques

Révision de l'habitat essentiel

Le Comité sur la situation des espèces en péril ( COSEPACComité sur la situation des espèces en péril ) avait entrepris cet exercice afin d’intégrer dans son plan les données les plus à jour sur le caribou.

Certaines études récentes ont analysé plus finement l’aire de répartition du caribou dans le massif des Chic-Chocs. Le troupeau en déclin est aussi passé d’une population de quelque 100 bêtes, il y a 10 ans, à moins de 50 individus en 2020.

Une des principales propositions du nouveau programme est une modification de l’habitat essentiel du troupeau de caribou.

Le ministère propose de définir cet habitat selon deux zones géographiques qui se chevauchent : une de 5400 kilomètres carrés et une autre de 2000 kilomètres carrés désignée comme étant le cœur de l’aire de répartition du caribou de la Gaspésie.

En prévision d'un rapport final

Environnement et Changements climatiques Canada indique que tous les commentaires seront considérés lors de l’élaboration de la version finale du programme de rétablissement.

Tous les participants au processus de consultation seront informés de la publication du rapport final et recevront une copie du rapport de consultation.

Le ministère souligne que la publication de la version finale du programme de rétablissement du caribou de la Gaspésie ne déclenche pas automatiquement la mise en place de mesures de protection additionnelles.

L’évaluation des moyens à prendre pour protéger le caribou revient au gouvernement du Québec dans le cadre de l’entente fédérale-provinciale de collaboration et de protection et du rétablissement des espèces en péril au Québec.

Le caribou de la Gaspésie a été désigné comme espèce menacée par Québec, en 2009, et en voie de disparition par le gouvernement fédéral en 2004.