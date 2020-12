Prix excellence plein air 2020 : trois organisations régionales se démarquent

La fondation Sur la pointe des pieds, Contact Nature et le Laboratoire d'expertise et de recherche en plein air (LERPA) ont remporté un prix de distinction pour leurs efforts durant l’année 2020 ainsi que pour leur contribution à faire du Québec une destination plein air de qualité.

Ces prix de reconnaissance provinciale ont été remis par l’association de professionnels Aventure écotourisme Québec (AEQ) et l'association des parcs régionaux du Québec dans le cadre des Prix excellence plein air 2020.

Contact Nature a réussi à attirer des jeunes cet été, en pleine pandémie. L’organisation est sortie gagnante de la catégorie Innovation en situation de crise .

Rappelons que l’organisation a créé un nouveau camp de jour entièrement plein air. La direction a également mis en place des partenariats avec des acteurs locaux comme Les jardins Baie Lactée et La Baie en kayak pour adapter les forfaits à une clientèle québécoise.

Des jeunes en kayak. Photo : Courtoisie

Dans le communiqué, on précise que la plupart de ces initiatives nées de la crise seront conservées et bonifiées dans l’avenir .

La fondation Sur la pointe des pieds remporte le prix Coup de cœur du jury .

Les membres du jury ont dit avoir été épatés par la créativité des programmes alternatifs développés en remplacement des expéditions d’aventure thérapeutique qui devaient se dérouler au cours des derniers mois.

Ce concept reposait sur l’envoi de boîtes contenant des outils et des propositions d'activités à faire chez soi.

La Fondation sur la pointe des pieds livraient des aventures à domicile sur la thématique du plein air. Photo : Courtoisie: fondation Sur la pointe des pieds

L’UQAC récompensée