Quatre nouveaux cas de COVID-19 sur la Côte-Nord

Ces deux personnes n’étaient pas présentes sur la Côte-Nord durant leur période de contagiosité. Les deux personnes sont en isolement à l’extérieur de la Côte-Nord , explique par courriel Pascal Paradis, conseiller en communication pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

Les MRCMunicipalité régionale de comté de Manicouagan et de Sept-Rivières comptent pour leur part un nouveau cas confirmé de la maladie chacune.

Au Château Baie-Comeau, résidence pour personnes âgées où quatre employés ont contracté la COVID-19, aucun nouveau cas n’a été détecté.

Tous les résidents et employés ont été dépistés hier , assure le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : Basse-Côte-Nord : 5 (+2)

Caniapiscau : 6

Haute-Côte-Nord : 10

Manicouagan : 69 (+1)

Minganie : 13

Sept-Rivières : 157 (+1) Source : CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Depuis le début de la pandémie, 260 Nord-Côtiers ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

La Côte-Nord compte six guérisons de plus que vendredi et un total de 36 cas actifs de la maladie répertoriés sur le territoire. Une hospitalisation est toujours en cours.

Le Québec compte aujourd’hui 2038 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 44 nouveaux décès. Au total, 1005 Québécois sont hospitalisés en raison de la maladie, seulement six de moins que vendredi. Parmie eux, 142 sont aux soins intensifs.