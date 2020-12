Six provinces demandent au gouvernement fédéral de retarder le projet de loi C-15

La Déclaration adoptée en 2007 affirme les droits des peuples autochtones à leur langue, leur culture, leur autodétermination et leurs terres traditionnelles. Par ailleurs, elle fixe des normes minimales pour la survie et le bien-être des peuples autochtones.

Dans une lettre adressée aux différents ministres fédéraux s'occupant des relations entre la Couronne et les Autochtones et au bureau du Procureur général, les six provinces ont demandé un report de la mise en œuvre du projet de loi.

Bien que nous soutenions les principes de la DNUDPA, le gouvernement de la Saskatchewan ne peut pas approuver la législation fédérale telle qu'elle est actuellement rédigée , soutient le ministre saskatchewanais des Premières Nations, des Métis et du Nord, Don McMorris Don McMorris dans une déclaration envoyée à CBC.

La Saskatchewan a demandé au gouvernement fédéral plus de temps pour mieux comprendre le projet de loi et pour discuter avec les personnes concernées par la législation, y compris les provinces, les territoires et les partenaires autochtones , poursuit le ministre saskatchewanais.

Selon Don McMorris, la province souhaite notamment examiner le projet de loi avec les dirigeants des Premières Nations et des Métis de la Saskatchewan et les différents secteurs qui seraient touchés par la législation en premier lieu.

La démarche du fédéral critiquée

Début décembre, le ministre fédéral de la justice, David Lametti, a déposé le projet de loi C-15. Ce dernier s'appuie sur un projet de loi d'initiative parlementaire déposé par Romeo Saganash lorsqu'il était député néo-démocrate, mais qui n'a pu passer au Sénat en 2019.

Dans leur lettre, les provinces critiquent le gouvernement fédéral qui ne leur a pas accordé suffisamment de temps en vue des consultations avec les parties prenantes.

Selon les provinces signataires, l'approche fédérale dans la mise en œuvre du projet de loi causerait des dommages aux relations avec les communautés autochtones dans des circonstances normales, à plus forte raison en pleine pandémie.

Mettre en œuvre le projet de loi C-15 tout en luttant contre la COVID-19 ne permettrait pas d'accorder l'attention nécessaire à ces deux enjeux, relèvent les ministres des provinces.

L'adoption hâtive d'une législation ambiguë qui pourrait changer fondamentalement la Confédération sans une consultation nationale et provinciale suffisante risque non seulement de saper la réconciliation, mais aussi de créer de l'incertitude et des litiges en plus de créer des divisions plus profondes et plus larges au sein de notre pays , indique la lettre.

Avec les informations de Bryan Eneas