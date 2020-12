Le grand ménage des Fêtes : un rendez-vous télévisuel festif avec les Newbies

Le trio avait sa propre série sur les ondes d’Unis TV, et cette année pour le temps des Fêtes, ils animeront un nouveau rendez-vous festif avec comédiens, chanteurs et humoristes de partout au pays.

Le groupe Salebarbes sera présent, tout comme Josiane et Jacques Comeau, Laurence Nerbonne, et le Franco-ontarien Damien Robitaille.

Damien Robitaille. Photo : Gaelle Leroyer

On comptera aussi sur la présence de Lisa LeBlanc et du personnage du Bingo de Johanne, interprété par Benoit Morier.

En humour, des humoristes comme Korine Côté, Emmanuel Bilodeau ou Richardson Zéphir vont présenter un numéro de stand-up.

Mélanger les genres

La grande majorité des numéros qui seront présentés sont des numéros inédits.

Le comédien Luc LeBlanc dit adorer ce type de spectacle aux mélanges de genres. Le public va tripper autant que moi je l’ai fait! , promet-il.

Le spectacle a été enregistré à Moncton devant un public très limité, en phase orange, avec un premier public sur place respectant les règlements sanitaires, et un deuxième à distance qui regardait le tournage en direct de partout au pays.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Ce spectacle de la fin décembre est animé par les comédiens Luc LeBlanc. Christian Essiambre, et André Roy. Photo : Facebook - Newbies

Le tout a été un défi, surtout que certains artistes arrivaient de l’extérieur de la province. Les productions l’entrepôt sont parvenues à rendre ce projet ambitieux possible, avec un protocole de Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick.

On avait un protocole d’environ 36 pages qui expliquait comment on prenait en charge chacun de ces artistes-là , souligne le comédien et producteur André Roy. On a fait appel à un vol nolisé, on avait un jet privé, on n’a pas eu le choix. Les artistes arrivaient la journée même et partaient après l’enregistrement.

Les prestations ont été enregistrées devant public, alors que les sketchs ont été tournés de manière plus traditionnelle.

Quand 2020 est synonyme de COVID-19

Le sujet de la COVID-19 sera présent dans le spectacle, de façon ludique et légère.

Christian Essiambre, qui a fait partie de l’équipe de scénarisation du spectacle on a beau vouloir s’éloigner de la pandémie, elle refait surface d’elle-même.

C’est difficile de s’éloigner du sujet de la COVID , admet Christian Essiambre, comédien et auteur du Grand Ménage des Fêtes.

J’espère qu’on aura trouvé une façon légère de parler de ce sujet-là, qui est assez lourd, et la musique viendra un peu égayer ce temps des Fêtes .

À écouter aussi : Le grand ménage des Fêtes des Newbies

Le grand ménage des Fêtes sera présenté en primeur le samedi 19 décembre à 21 h, heure de l'Atlantique, sur les ondes d’Unis TV.

Il sera présenté en rediffusion le 20 décembre, le 27 décembre, le 31 décembre et le 3 janvier.

Avec les informations de Camille Bourdeau-Potvin