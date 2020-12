COVID-19 : 5 nouveaux cas au Nouveau-Brunswick

Trois personnes atteintes de la COVID-19 étaient toujours hospitalisées samedi au Nouveau-Brunswick, dont une se trouvant aux soins intensifs.

Les cas de COVID-19 par région du Nouveau-Brunswick

Un nouveau cas vient d’être dépisté chez une personne de la quarantaine dans la région d'Edmundston, ou l'on dénombre désormais au moins 18 cas actifs de la maladie pulmonaire, indique le gouvernement provincial.

La région d'Edmundston est la seule zone du Nouveau-Brunswick a être dans la phase orange du plan de rétablissement, où des restrictions additionnelles sont en vigueur pour freiner la circulation du virus.

Deux des nouveaux cas signalés samedi se situent dans la région de Saint-Jean. Les autres sont dans la région de Moncton et la région de Bathurst.

Selon les statistiques provinciales, 865 tests de dépistage ont été analysés depuis la veille.

En comptant les rétablissements de huit nouvelles personnes que l’on savait atteintes de la maladie, le total de cas actifs connus des responsables de santé publique au Nouveau-Brunswick a diminué de 52 à 49.

En plus des 18 cas actifs recensés dans la région d’Edmundston, la province en identifie toujours 11 dans la région de Saint-Jean, 11 dans la région de Fredericton, six à Moncton et ses environs, et maintenant trois dans la région de Bathurst.

Il n’y a aucun cas connu de COVID-19 en ce moment dans les régions de Campbellton et Miramichi.

La campagne de vaccination lancée

Le Nouveau-Brunswick a lancé tôt samedi matin, à Miramichi, sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Pauline Gauvin, une résidente de Miramichi âgée de 84 ans, est devenue la première Néo-Brunswickoise à recevoir le vaccin.

Quatre des cinq premières personnes à recevoir le vaccin contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, le 19 décembre 2020 à Miramichi. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Un médecin, deux infirmières et un ambulancier paramédical font partie des premières personnes vaccinées.

Le gouvernement provincial prévoit administrer en fin de semaine les 1950 doses du vaccin de Pfizer-BioNTech reçues au Nouveau-Brunswick ces derniers jours. D’autres doses sont attendues la semaine prochaine.