COVID-19 : L’hôpital de Hull dans un état critique, selon le ministre de la Santé

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a fait le bilan de la situation dans les hôpitaux de la province, vendredi. À une semaine de Noël, le ministre a dressé une liste des dix établissements de santé du Québec où la situation est la plus critique. L’hôpital de Hull figure dans le sombre palmarès.

Actuellement, 27 patients sont hospitalisés dans l’unité COVID de l’hôpital de Hull qui compte présentement 48 lits, a indiqué le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais.

On a une capacité de 2164 lits qui sont désignés COVID, ce qui inclut les soins intensifs. Si on continue comme ça, on va dépasser notre capacité , a dit Christian Dubé.

Le ministre demande aux Québécois de ne se rendre dans les hôpitaux et les cliniques que si c'est vraiment nécessaire , et ce, pour toute la période des Fêtes.

Si les règles sanitaires ne sont pas respectées, on va frapper un mur en janvier , a-t-il signalé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dit suivre la situation de très près et prévoit augmenter le nombre de lits, pour être en mesure de faire face à une possible hausse des hospitalisations au cours des prochains jours.

Notre capacité sera augmentée à 60 lits dès la semaine prochaine en prévision d'une possible hausse des besoins d'hospitalisations. Considérant le nombre d' éclosions actives dans des milieux d'hébergement pour personnes aînées, il est probable que plusieurs résidents soient hospitalisés si leur état de santé le nécessite. Nous nous préparons donc en conséquence , a indiqué le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, dans une réponse écrite.

Avec les informations de Samuel Blais Gauthier et Jérémie Bergeron.