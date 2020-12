Cinq nouveaux cas de COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue

Les nouveaux cas sont localisés dans la MRC de Vallée-de-l’Or.

Des infections liées au cas rapportés vendredi et qui ont participé à un rassemblement privé lors de la période de contagiosité du cas index , souligne le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon le CISS AT, un de ces cas était à l’extérieure de la région jusqu’à dernièrement et les consignes d’isolement et de dépistage ont été transmises aux contacts identifiés.

L'établissement n'exclut pas la possibilité d’avoir de nouveaux cas associés à ceux-ci au cours des prochains jours.

La santé publique rappelle l’importance de respecter des consignes lors de nos rassemblements privés.

Au total, la région compte 132 cas depuis le début de la deuxième vague.