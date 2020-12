Voici les 36 projets de loi qui ont été adoptés en Ontario en 2020

En 2020, un grand nombre de projets de loi ont été adoptés en Ontario : 36 au total. Quels sont-ils et combien d'entre eux ont été déposés en réponse à la COVID-19?

Le gouvernement Ford a modifié les règles de l’Assemblée législative pour accélérer l’adoption des projets de loi omnibus sous le prétexte de répondre plus rapidement à la crise de la COVID-19. Plusieurs ont suscité l'indignation des partis d'opposition.

Sans les mesures novatrices prises par l'Assemblée législative pour lutter contre la COVID-19, notre gouvernement n'aurait pas pu être aussi efficace dans sa réponse à ce défi de santé publique sans précédent au cours des dernières décennies. Paul Calandra, leader parlementaire du gouvernement Ford

Les plus controversés

Projet de loi 229 : une loi omnibus pour mettre en place les mesures du budget. À l'aide de cette législation, le gouvernement Ford a assoupli une série de protections environnementales et s'est donné de nouveaux pouvoirs pour contourner les décisions des agences de la protection de la nature de la province. Le président et six autres membres du Conseil de la ceinture de verdure de l'Ontario ont démissionné en guise de protestation.

Projet de loi 213 : une loi omnibus pour aider les petites entreprises à faire face à la COVID-19, mais qui contient une provision pour permettre au Collège chrétien de devenir une université.

Projet de loi 218 : une loi omnibus pour aider à la relance économique qui pourrait limiter la responsabilité légale des centres de soins de longue durée en lien avec leur gestion de la pandémie. La loi empêche aussi l'utilisation du vote préférentiel dans les élections municipales.

Projet de loi 161 : une loi omnibus pour réformer le système de la justice, mais qui pourrait restreindre l'accès à la justice des francophones et des personnes marginalisées.

Projet de loi 156 : une loi adoptée à la suite de pressions des éleveurs de bétail qui vise principalement les défenseurs des droits des animaux. Elle impose des sanctions sévères pour l'intrusion dans les exploitations agricoles. Les lanceurs d'alerte pourraient aussi être touchés.

Projet de loi 184 : surnommé le projet de loi des expulsions et dénoncée autant par les locataires que les propriétaires, la loi omnibus apporte plusieurs changements à la loi sur la location immobilière.

Projet de loi 197 : permet au gouvernement Ford de contourner les évaluations environnementales.

Le Collège chrétien du Canada est dirigé par Charles McVety, un pasteur aux propos homophobes et racistes. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

En réponse à la COVID-19

Projet de loi 236 : limite les frais des applications comme Uber Eats pour aider les restaurateurs.

limite les frais des applications comme Uber Eats pour aider les restaurateurs. Projet de loi 186 : adopté à l'unanimité au début de la crise pour définir les congés spéciaux pour le travailleurs atteints de la COVID-19

adopté à l'unanimité au début de la crise pour définir les congés spéciaux pour le travailleurs atteints de la COVID-19 Projet de loi 187 : adopté à l'unanimité au début de la crise pour aider les municipalités à mettre en place les mesures d'urgence.

adopté à l'unanimité au début de la crise pour aider les municipalités à mettre en place les mesures d'urgence. Projets de loi 189 et 190 : plusieurs mesures pour soutenir les municipalités, les travailleurs essentiels, les entreprises et les étudiants, dont un répit de six mois pour le remboursement des dettes d'études.

plusieurs mesures pour soutenir les municipalités, les travailleurs essentiels, les entreprises et les étudiants, dont un répit de six mois pour le remboursement des dettes d'études. Projet de loi 192 : a suspendu temporairement les expulsions commerciales, a pris fin en novembre.

a suspendu temporairement les expulsions commerciales, a pris fin en novembre. Projet de loi 195 : permet au gouvernement de modifier ou prolonger les décrets d'urgence pendant jusqu'à deux ans. Une députée a été exclue du caucus conservateur pour avoir voté contre le projet de loi.

permet au gouvernement de modifier ou prolonger les décrets d'urgence pendant jusqu'à deux ans. Une députée a été exclue du caucus conservateur pour avoir voté contre le projet de loi. Projet de loi 204 : a étendu le gel des loyers résidentiels à la fin de 2021.

a étendu le gel des loyers résidentiels à la fin de 2021. Projet de loi 215 : mesures pour aider les commerçants, incluantl'autorisation permanente pour les restaurants et les bars à vendre de l’alcool avec les repas livrés ou à emporter.

mesures pour aider les commerçants, incluantl'autorisation permanente pour les restaurants et les bars à vendre de l’alcool avec les repas livrés ou à emporter. Projet de loi 236 :limites sur les frais des applications comme Uber Eats. La mesure était vivement réclamée par l'opposition, notamment la députée Amanda Simard

Les commémorations

Projet de loi 182 : Le drapeau franco-ontarien devient un emblème officiel de l'Ontario grâce à l'initiative de la députée Natalia Kusendova. Il a été adopté à l'unanimité.

Le drapeau franco-ontarien devient un emblème officiel de l'Ontario grâce à l'initiative de la députée Natalia Kusendova. Il a été adopté à l'unanimité. Projet de loi 154 : le troisième vendredi de juin de chaque année devient la Journée pour l'élimination de la cyberintimidation en Ontario

le troisième vendredi de juin de chaque année devient la Journée pour l'élimination de la cyberintimidation en Ontario Projet de loi 131 : le mois de juillet devient le Mois du patrimoine tibétain

le mois de juillet devient le Mois du patrimoine tibétain Projet de loi 61 : la première semaine de février devient la Semaine de la sensibilisation aux troubles de l'alimentation

la première semaine de février devient la Semaine de la sensibilisation aux troubles de l'alimentation Projet de loi 180 : la première semaine d'octobre devient la Semaine du patrimoine somalien

la première semaine d'octobre devient la Semaine du patrimoine somalien Projet de loi 201 : le 15 juin devient le Jour de la Grande Charte à la mémoire de Julia Munro  (Nouvelle fenêtre)  , la femme ayant occupé le plus longtemps le poste de députée provinciale

La députée conservatrice Natalia Kusendova, lors de la troisième lecture de son projet de loi à Queen's Park. Photo : Chaîne de l'Assemblée législative de l'Ontario

Les autres, en vrac

Projet de loi 171 : cette initiative de Caroline Mulroney vise à accélérer la construction de quatre grands projetsde transports en commun à Toronto, même si Ottawa ne s'engage toujours pas à les financer

: cette initiative de Caroline Mulroney vise à accélérer la construction de quatre grands projetsde transports en commun à Toronto, même si Ottawa ne s'engage toujours pas à les financer Projet de loi 222 : une autre législation de Caroline Mulroney pour accélérer notamment la réalisation d’améliorations aux infrastructures routières. La loi est décriée par certains environnementalistes.

une autre législation de Caroline Mulroney pour accélérer notamment la réalisation d’améliorations aux infrastructures routières. La loi est décriée par certains environnementalistes. Projet de loi 175 : La députée France Gélinas a tenté en vain  (Nouvelle fenêtre)  de proposer 20 amendements au projet de loi qui privatise les soins à domicile en Ontario.

La députée France Gélinas a tenté en vain   de proposer 20 amendements au projet de loi qui privatise les soins à domicile en Ontario. Projet de loi 118 : permet de mieux protéger les clients commerciaux des courtiers d'assurance contre les poursuites pour blessures par glissade et chute liées à la neige et à la glace

permet de mieux protéger les clients commerciaux des courtiers d'assurance contre les poursuites pour blessures par glissade et chute liées à la neige et à la glace Projet de loi 3 : élabore un cadre provincial des soins palliatifs

élabore un cadre provincial des soins palliatifs Projet de loi 141 : élargit l'accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement

élargit l'accès public aux défibrillateurs et leur enregistrement Projet de loi 214 : pour mettre fin au changement d'heure en Ontario, mais seulement si le Québec et New York font de même.

pour mettre fin au changement d'heure en Ontario, mais seulement si le Québec et New York font de même. Projet de loi 167 : modernise les règlements qui régissent le bureau du président de l’Assemblée

modernise les règlements qui régissent le bureau du président de l’Assemblée Projet de loi 145 : adopté à l'unanimité pour moderniser les règles applicables aux courtiers immobiliers

adopté à l'unanimité pour moderniser les règles applicables aux courtiers immobiliers Projet de loi 159 : favorise la construction de logements neufs et une meilleure protection pour les acheteurs contre les mauvais joueurs du marché.

favorise la construction de logements neufs et une meilleure protection pour les acheteurs contre les mauvais joueurs du marché. Projet de loi 181 : déposé par le président du Conseil du trésor pour autoriser des dépenses et s'attaquer à la dette. Les députés de l'opposition ont voté contre.

déposé par le président du Conseil du trésor pour autoriser des dépenses et s'attaquer à la dette. Les députés de l'opposition ont voté contre. Projet de loi 188 : pour mettre en place les mesures de l'énoncé économique du mois de mars

pour mettre en place les mesures de l'énoncé économique du mois de mars Projet de loi 202 : plus d'aide aux anciens combattants de l'Ontario

plus d'aide aux anciens combattants de l'Ontario Projet de loi 207 : une réforme du droit familial bien accueillie par le communauté juridique

N. B. certaines des lois ci-dessus ne sont pas encore en vigueur car elles sont en attente d'une proclamation royale.