Guide du temps des Fêtes : permis ou pas permis?

Les Québécois sont bien au fait : les rassemblements privés, intérieurs ou extérieurs, durant le temps des Fêtes sont proscrits. Cependant, devant l’afflux de nouvelles mesures gouvernementales, beaucoup d'entre eux sont confus et s'interrogent. Alors, qu’est-ce qui est vraiment permis durant cette période?

Quelles activités ai-je le droit de pratiquer?

Le ski, le hockey sur glace, le patinage, la marche et toute autre activité non statique réalisée dans un lieu public extérieur sont autorisés. C'est aussi le cas des cours privés et des leçons de ski, des randonnées guidées de motoneige ou des balades de traîneau à chiens.

Ces activités devront toutefois être pratiquées en respectant la limite de huit personnes, excluant le guide ou l’entraîneur. Et la distanciation physique de 2 mètres doit rester de mise, sauf entre les membres d’une même bulle familiale.

Les participants sont également invités à arriver prêts à exercer leur activité. Un accès restreint à certaines installations permettant de se préparer est cependant permis. La gestion de l’achalandage est effectuée par les responsables de sites, selon la capacité d’accueil du lieu.

Les rassemblements statiques dans les lieux extérieurs publics et privés sont interdits.

Toutes les activités pratiquées dans un lieu public intérieur sont également interdites : les sites thématiques, les centres et parcs d’attractions, les centres d’amusement, les centres récréatifs et les parcs aquatiques demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Puis-je me déplacer vers une autre région?

Oui. Les déplacements interrégionaux ne sont pas recommandés par Québec, mais ils ne sont pas interdits. Il est donc possible pour une bulle familiale de se rendre dans un chalet, par exemple, même si elle réside en zone rouge.

Par ailleurs, les personnes souhaitant voyager dans une autre province devraient auparavant consulter ses règles en vigueur. Au Québec, il n'y a pas de mesure d'isolement prévue pour les personnes arrivant des autres provinces canadiennes.

Est-ce que je peux recevoir mes deux grands enfants qui vivent à des adresses différentes pour Noël?

Non. Une personne seule peut visiter les membres d’une bulle familiale, mais une seule personne est autorisée à fréquenter cette bulle pendant cette période de cocooning .

Ma mère, qui est en CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée , pourra-t-elle nous rendre visite?

Non. Il n’y a pas de sortie permise pour les résidents des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . En zone rouge, un proche aidant peut néanmoins visiter un résident chaque 24 heures, mais cette personne doit signer un registre et être connue du personnel du centre. En zone orange, deux personnes sont autorisées toutes les 24 heures.

En ce qui concerne les résidences privées pour aînés (RPA), les personnes âgées autonomes peuvent visiter une autre bulle familiale durant le temps des Fêtes. Elles doivent cependant respecter un confinement volontaire de sept jours à leur retour. Les sorties essentielles à l'extérieur demeurent aussi permises, que ce soit pour aller faire des courses ou simplement prendre l'air.

Je suis un parent seul avec deux enfants. Puis-je visiter une autre bulle familiale?

Oui. Un parent de famille monoparentale avec ses enfants est considéré comme une personne seule. Par ailleurs, si ces familles monoparentales peuvent visiter une autre bulle, l'inverse est aussi vrai : elles pourront accueillir une autre famille chez elles.

Quels commerces et services sont considérés comme essentiels?

Seuls les commerces prioritaires, c'est-à-dire les épiceries, les pharmacies, les quincailleries et les animaleries, sont ouverts. Les commerces considérés comme non prioritaires, tels que les coiffeurs, les boutiques de vêtements, les salons de soins esthétiques et les spas seront fermés du 25 décembre 2020 au 11 janvier 2021.

Les services professionnels de soins de santé, tels que les dentistes, les massothérapeutes ou les ostéopathes, pourront quant à eux continuer d’exercer durant cette période.

Dans les commerces qui sont autorisés à ouvrir, seuls les produits essentiels pourront être vendus. Il s’agit des aliments et des produits d’hygiène, des produits pharmaceutiques, des articles médicaux, orthopédiques et de soins de la vue, des outils ou matériaux de construction, des produits pour les exploitations agricoles (mécanique, engrais), des mets pour emporter, des produits pour les animaux, des équipements de travail (sécurité et protection), des pièces pour les véhicules.

Les services de réparation électronique et les dépanneurs restent accessibles, mais ne pourront pas vendre de machines à café ou d'électroménagers , a notamment illustré le premier ministre François Legault.

Pourrai-je assister à un rassemblement religieux?

Oui. Toutefois, il faut respecter les mesures s'appliquant au palier d'alerte sanitaire du lieu de résidence et les normes en vigueur concernant les lieux de culte.

En zone rouge, cela signifie qu'un maximum de 25 personnes à la fois sera autorisé dans un lieu de culte, sauf exceptions permises à l'occasion de funérailles.

En zone orange, un maximum de 250 personnes peut participer à une cérémonie dans un lieu de culte.

Puis-je continuer de faire garder mon enfant?

Oui. Les services de garde éducatifs à l’enfance (garderies, CPECentre de la petite enfance , milieux familiaux) sont ouverts. Québec a cependant conseillé aux familles de garder leurs enfants à la maison, dans la mesure du possible.

Les services de garde d’urgence scolaires sont organisés, mais ceux-ci n'accueillent que les enfants dont les parents occupent un emploi figurant sur la liste des emplois prioritaires  (Nouvelle fenêtre) .

Les élèves du préscolaire et du primaire demeureront à la maison jusqu'au 11 janvier. Des apprentissages à distance seront offerts, selon le calendrier de leur école.

Les écoles spécialisées pour les enfants qui ont besoin de services particuliers demeureront ouvertes.