Les deux succursales du Senate Tavern retrouvent leurs permis d’alcool

La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ( CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario ) a déclaré jeudi que les deux succursales peuvent rouvrir, mais que leur copropriétaire, Steve Ryan, doit rester à l’écart et qu’il ne peut pas être impliqué dans leurs activités quotidiennes.

Le registraire de la Commission a également émis un avis de proposition afin de révoquer leurs permis de vente d’alcool pour avoir enfreint la Loi sur les permis d’alcool. L’audience devrait avoir lieu au cours de la nouvelle année.

La CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario avait invoqué des raisons d’intérêt public et de sécurité dans la suspension des permis d'alcool des deux succursales du Senate Tavern sur les rues Bank et Clarence.

Dans un communiqué publié le 5 décembre, la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario indique qu’un agent du Service de police d’Ottawa ( SPOService de police d'Ottawa ) aurait été agressé par l’un des propriétaires le 29 novembre. Ce dernier s’était rendu sur place pour s’assurer du respect des mesures imposées par la province dans le contexte de la pandémie qui exigent notamment la fermeture des établissements de restaurations à 22 h.

M. Ryan a été arrêté pour agression sur un agent de police, possession de stupéfiants et entrave à l’inspection en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario.

Dans un communiqué, le copropriétaire s’est défendu d’avoir agressé un policier. Il affirme que c’est plutôt lui qui a été agressé par le policier alors qu’il tentait de procéder à la fermeture de l’établissement conformément aux règlements provinciaux.

Je suis attristé et frustré par cet incident , a-t-il ajouté. Je suis impatient d’aborder ces accusations contre mon entreprise et moi-même en cour .

M. Ryan a insisté sur le fait que ses établissements ont toujours respecté les restrictions de la Ville en lien avec la pandémie .

Avec les informations de CBC.