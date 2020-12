Le pont de North Hatley rouvert à la circulation

Vieux de plus de 70 ans, le pont a été reconstruit cet été. La municipalité a été divisée en deux pendant plus de quatre mois, le temps de reconstruire la structure située en plein cœur du village.

Le pont de la rue Main joue un rôle déterminant dans l’essor touristique de la région en donnant accès au centre de North Hatley et aux villages environnants [...] Le nouveau pont garantit maintenant aux résidents et aux visiteurs des déplacements sécuritaires, et ce, pour des décennies à venir , a indiqué le député d’Orford, Gilles Bélanger, par voie de communiqué.

La reconstruction aura coûté environ six millions de dollars. Des travaux de parachèvement sont prévus l'an prochain sur le nouveau pont.

Quelque 3000 véhicules circulent quotidiennement sur la structure.