Des tests de dépistage rapides disponibles à Uashat mak Mani-utenam

Obtenu conjointement avec la Nation innue, l’appareil doit permettre une meilleure accessibilité aux tests de la COVID-19 pour les Innus de la région.

Cela permet d’offrir plus de souplesse et d’autonomie aux gestionnaires de la santé innus en plus d’accélérer l’ensemble du processus , indique le communiqué du conseil de bande.

De gauche à droite : chef du conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam, deux opératrice de l'appareil GeneXpert, la responsable laboratoire GeneXpert et la directrice du centre de santé Uauitshitun. Photo : ITUM

Celui-ci précise aussi que l’appareil pourra être déplacé dans les autres communautés innues qu'elles en exprimeront le besoin.

L’appareil est installé dans l’ancienne caserne de pompiers de Mani-utenam, transformée en centre de prélèvement.