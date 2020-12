Des formations seront offertes en Abitibi-Ouest pour contrer la violence conjugale

Le projet vise à sensibiliser contre la violence conjugale et de développer des outils de formation destinés aux intervenants et à la population.

L’intervenante communautaire au centre l'Érige, Julie Frenette, affirme qu’il y a une demande pour ce genre de formation dans la MRC d’Abitibi-Ouest.

Pour la population, les ateliers porteront notamment sur la violence sexuelle au sein du couple en situation de violence conjugale, sur les différentes formes de violences et une femme qui a vécu 25 ans de violence conjugale viendra témoigner de son vécu.

Les intervenantes auront droit à quatre 8 ateliers, résume Julie Frenette.

Pour les intervenants, on va avoir des sujets plus précis comme le contrôle coercitif, qui va nous permettre d’aborder plus particulièrement les risques au niveau de situation de violence de contrôle coercitif, l’aliénation parentale, les conflits sévères de séparation , explique-t-elle.

Des thèmes qui vont permettre aux intervenantes de pousser davantage leur analyse et leur intervention auprès des femmes et des enfants , mentionne l'intervenante.

Il y aura aussi une autre formation sur quoi faire, quoi dire, comment aider qui va être offerte par SOS violence conjugale, la santé mentale et la violence faite aux femmes qui va être offertes par SOS violence conjugale et la santé mentale et la violence faite aux femmes.

Absence d'un centre d'hébergement en Abitibi-Ouest

Julie Frenette rappelle par ailleurs qu’en majorité, les femmes d’Abitibi-Ouest vivant la violence conjugale sont obligées de retourner chez leur conjoint.

La raison est que la MRC ne dispose pas d’un centre d’hébergement destiné aux victimes.

D'ailleurs, précise Julie Frenette, la violence conjugale n'a pas baissé tout au long de l'année 2020.

Avant le confinement, on avait vu une hausse de demandes parce que les femmes craignaient d’être confinées avec leur conjoint sur le territoire de l’Abitibi-Ouest. Pendant le confinement, il y a eu un arrêt de demandes, parce que les femmes n’étaient plus seules, ou en mesure de communiquer avec nous. Suite au déconfinement, les demandes ont bondi , a-t-elle constaté.

Le centre de femmes et une porte d’entrée pour les femmes qui vivent la violence conjugale. Malheureusement, on n’est pas en mesure de les accueillir 24/7 , se désole l'intervenante.

On a en moyenne 100 demandes par année et malgré cette année, on a fait du télétravail, les chiffres demeurent quand même très impressionnants au niveau de la violence conjugale. Julie Frenette

Elle rappelle que le centre de femmes l’Érige compte implanter une ressource d’aide dans la MRC pour accueillir les femmes victimes de violences conjugales et de leurs enfants.