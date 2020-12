Faites entrer les apprentis-comédiens devant une salle presque vide

Sabri, Janie, Louis et Charlotte ont tous la jeune vingtaine, le regard plein d’espoir et le verbe leste. Ils rêvaient tous, depuis l’enfance, de devenir comédiens. Pourquoi? Parce qu’il n’y avait pas d’autres options, disent-ils tous. Ils ont été acceptés il y a trois ans au Conservatoire ou à l'École Nationale de Théâtre ce qui, en soi, est déjà difficile, sans se douter qu’ils auraient à graduer à l’époque pandémique, à répéter leurs pièces avec des masques de chirurgien.

Comme ils sont à la fin de leur parcours académique, cela fait partie de leur formation de jouer, en dernière année, devant un public, car étudier le théâtre, c’est apprendre à jouer, à incarner, bien sûr, mais, évidemment, l’idée c’est de la faire pour un regard extérieur, un public.

J’avais vu le spectacle des finissants lorsque j’étais en première année et c’est certain que j’en rêvais explique Janie Faucher-Roy, finissante au Conservatoire.

Or, cette année, cela n’est pas possible de convier le public à des représentations. Le rêve d’une salle comble, impossible. Les étudiants ont donc joué, début décembre, devant les professeurs de leurs écoles, leurs collègues étudiants, des gens de la bulle académique , une quinzaine de personnes au maximum à chaque représentation.

Notre cohorte a vécu une série de deuils déclare Charlotte Raoutenfeld.

En mars, on se disait qu’en septembre on serait OK. Et puis non. On ne peut pas avoir d’attentes pour ne pas transformer, encore, un espoir en deuil.

Charlotte Raoutenfeld, finissante de l’École Nationale de Théâtre