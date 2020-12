Le gouvernement centrafricain accuse l'ex-président Bozizé de « tentative de coup d'État »

François Bozizé se trouve actuellement aux abords de la ville de Bossembele [à 150 km au nord-ouest de la capitale] dans l'intention manifeste de marcher avec ses hommes sur la ville de Bangui , a déclaré le porte-parole gouvernemental, Ange-Maxime Kaagui.

Il s'agit manifestement d'une tentative de coup d'État que le gouvernement tient à dénoncer en cette période électorale , a-t-il dit.

Les dirigeants des trois principaux groupes armés, qui occupent la grande majorité du territoire centrafricain et mènent l'offensive dans le nord et l'ouest du pays, avaient annoncé plus tôt samedi leur fusion et la création d'une coalition dans un communiqué.

Ces trois des plus importants groupes armés qui occupent deux tiers de la Centrafrique ont menacé de s'en prendre au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra si ce dernier organise des fraudes, comme ils l'en accusent, pour obtenir un second mandat.

Les membres des groupes armés décident de fusionner tous nos mouvements en une seule entité, désignée Coalition des patriotes pour le changement (CPC), placée sous commandement unifié , ont-ils écrit dans un communiqué, invitant tous les autres groupes armés à adhérer .

Alors que le premier tour des élections présidentielle et législatives est prévu le 27 décembre, cette coalition menace désormais la capitale Bangui d'un blocus à distance.

La coalition appelle ses membres à fraterniser avec les soldats des forces régulières qui désirent les joindre, à respecter scrupuleusement l'intégrité des populations civiles , et à laisser passer librement les véhicules des Nations unies et des humanitaires.

Les Casques bleus en alerte maximale

Une offensive surprise de groupes armés dans l'ouest du pays a contraint les Nations unies à déployer des Casques bleus vendredi. Ceux-ci sont en alerte maximale pour empêcher les groupes armés de perturber les élections, a déclaré la Mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) dans un communiqué publié vendredi.

Selon des sources humanitaires et onusiennes, les groupes armés se sont emparés vendredi de plusieurs localités situées sur les axes qui desservent Bangui.

La Centrafrique a été ravagée par la guerre civile après qu'une coalition de groupes armés à dominante musulmane, la Séléka, a renversé le régime du président François Bozizé en 2013. Les affrontements entre Séléka et milices chrétiennes et animistes antibalaka avaient fait des milliers de morts.

La CPCCoalition des patriotes pour le changement rassemble aujourd'hui des groupes issus de la Séléka et des milices antibalaka contre le régime du Président Faustin-Archange Touadera.

Depuis 2018, la guerre a évolué en un conflit de basse intensité, où les groupes armés se disputent le contrôle des ressources du pays, bétail et minerai principalement, tout en perpétrant régulièrement des exactions contre les populations civiles.

L'ONU condamne « l'escalade de violence »

À New York, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a condamné vendredi l'escalade de la violence et appelle tous les acteurs à cesser toute hostilité de manière urgente , a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric.

M. Guterres a appelé les parties à résoudre tout différend de manière pacifique , dans l'intérêt du peuple centrafricain, qui a selon lui souffert pendant trop longtemps du conflit et de l'instabilité .

Les tensions sont très vives en Centrafrique, où le régime du président Touadera a accusé mercredi l'ancien président François Bozizé, exclu du scrutin par la cour constitutionnelle, de préparer un plan de déstabilisation du pays alors que l'opposition craint des fraudes massives aux élections.

Depuis son retour d'exil en décembre 2019, François Bozizé cristallisait les inquiétudes de la majorité présidentielle, qui accusait ce putschiste récidiviste de fomenter un nouveau coup de force.

François Bozizé est soupçonné d'avoir organisé une contre-insurrection sanglante depuis son exil, mais il est resté relativement populaire malgré des sanctions de l'ONU, qui l'accusent d'avoir soutenu des milices anti-balaka coupables, selon l'ONU, de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité en 2013 et 2014.

Jeudi, le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC), les 3R (Retour, réclamation, réhabilitation) et deux groupes anti-balaka avaient publié un communiqué dans lequel ils s'engageaient à rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national par tous les moyens , y compris les moyens de coercition, dans l'hypothèse où le pouvoir exécutif s'obstine à manipuler l'organisation du scrutin pour faire un hold-up électoral .

Mercredi, le porte-parole de la Minusca, chargée de sécuriser les élections avec ses 11 500 Casques bleus, avait appelé François Bozizé à oeuvrer sincèrement pour un retour véritable de la paix (...) plutôt que de tisser des alliances avec des leaders de groupes armés pour déstabiliser le pays .

La Minusca note que, suite à l'invalidation de la candidature de l'ancien Président Bozizé, et après ses récentes rencontres avec les trois groupes armés sus mentionnés, les incidents sécuritaires se sont multipliés et intensifiés , a renchéri le porte-parole dans le communiqué de vendredi.

François Bozizé avait pourtant réaffirmé son attachement au processus électoral en déclarant mercredi son soutien à la candidature d'Anicet Georges Dologuélé pour battre le président Touadéra.

Fort du large électorat acquis à M. Bozizé, M. Dologuélé, économiste de formation et premier ministre de 1999 à 2001, apparaît désormais comme le principal challenger de M. Touadéra.